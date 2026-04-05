"Полная Европа": как НАТО превратился в "улицу с односторонним движением"

4 апреля 1949 года, в самом начале холодной войны, была основана Организация Североатлантического договора. За 77 лет своего существования военный блок, вопреки обещаниям, расширился на восток - к границам Союзного государства, а от обороны перешел в наступление.

Бомбардировки Югославии, Ливии, Афганистана - лишь малая часть агрессивной политики. Но сегодня Альянс столкнулся с угрозой внутреннего распада. Дональд Трамп обвинил союзников в нелояльности и пригрозил сократить финансирование, а госсекретарь Рубио пообещал разобраться с НАТО сразу после завершения конфликта в Иране.

О том, как военный блок превратился в "улицу с односторонним движением", идя по которой Вашингтон все чаще слышит европейское "нет", разберемся в рубрике "Полная Европа".

Монстр, который пожирает себя изнутри. Созданный по инициативе США военный блок переживает острейший кризис за всю свою 77-летнюю историю благодаря Трампу. Мощнейшее сопротивление Ирана лишило Вашингтон славной победы, но вместо того, чтобы признать бессмысленность конфронтации, в Белом доме заявляют, что всему виной союзники по НАТО, которые оказали Штатам медвежью услугу своим нежеланием быть вовлеченными в конфликт.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, сотни на их защиту. И мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, что мы не обязаны этого делать, не так ли? Это звучит как сенсация, как экстренные новости, но это факт. Я уже говорил об этом. Зачем нам помогать им, если они не помогают нам? Их не было рядом с нами".

Так что же европейцы натворили на этот раз? Если пару недель назад они один за другим решили не направлять свои корабли в Ормузский пролив, да еще и выступили против использования своих военных баз, то сейчас решили закрыть свое воздушное пространство для американских истребителей и прочей крылатой техники. И впереди всех вновь оказалась Испания.

Маргарита Роблес, министр обороны Испании:

"Всем известна позиция Испании. Мы не собираемся санкционировать использование баз для каких-либо действий, связанных с войной в Иране. И, конечно, использование воздушного пространства Испании также не санкционировано. Мы категорически выступаем против войны. Мы ее не хотим. Она незаконна и глубоко несправедлива".

Как итог, американским летчикам придется менять маршруты, а транзит и посадка теперь допускаются только в чрезвычайных случаях. Конечно, неприятно, но ценой в еще пару миллиардов пережить можно. Правда, пример оказался заразительным. Следом закрыли свое воздушное пространство Франция и Австрия, а Италия отказала в доступе к базе на Сицилии. Американцы так раздосадовались, что заявили, мол, конфликт скоро завершим, а блокированный пролив - дело не наше. Пусть те, кто зависит от него, с ним и разбираются.

Пит Хегсет, министр войны США:

"Думаю, президент четко высказался: есть страны, которые тоже должны быть готовы взять на себя ответственность за этот критически важный водный путь. Это не только дело ВМС США. Насколько я знаю, должна существовать большая и мощная Королевская флотилия Великобритании. Мы пользуемся этим международным водным путем меньше, чем большинство стран. Поэтому миру стоит обратить внимание и быть готовым встать на защиту".

Кстати, даже ближайший соратник Вашингтона подложил свинью. США попросили союзников по НАТО перебросить на Ближний Восток батареи Patriot для защиты объектов Альянса. Все как-то молча проигнорировали этот запрос, а вот ответ из Варшавы стал публичным, быстрым и, как говорится, без излишней дипломатии.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93341528-2a70-40ef-85e7-c3782a5b96a5/conversions/e4c374e7-ece2-4cb4-a686-9ed6dfcd5d5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93341528-2a70-40ef-85e7-c3782a5b96a5/conversions/e4c374e7-ece2-4cb4-a686-9ed6dfcd5d5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93341528-2a70-40ef-85e7-c3782a5b96a5/conversions/e4c374e7-ece2-4cb4-a686-9ed6dfcd5d5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93341528-2a70-40ef-85e7-c3782a5b96a5/conversions/e4c374e7-ece2-4cb4-a686-9ed6dfcd5d5b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Впрочем, похоже, что союзники по НАТО не так страшатся угроз Трампа, как того, что могут сделать Иран и его прокси. И сейчас речь даже не про взвинтившиеся ценники на нефть, газ, удобрения и прочие радости жизни, которые больно бьют по бюджетам европейцев. Тут про другое. Пока США массово избавлялись от нелегальных мигрантов, Европа продолжала держать двери открытыми. Одному Аллаху известно, сколько из них готовы взорваться не только праведным гневом, если Старый Свет ввяжется в заварушку. Примечательно, что даже те, кто не был сторонником властей Ирана, теперь меняют свою точку зрения.

В сухом остатке НАТО превратилась из ручной игрушки Штатов в организацию, которая с удовольствием пользуется Вашингтоном, но не готова оказывать ответные услуги. Одним словом – "динамо". По крайней мере, в этом уверен госсекретарь США. По словам Рубио, Трамп вплотную займется Альянсом, когда закончит с Ираном.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Натовские базы в Европе давали нам возможность проецировать власть на другие уголки мира, откуда исходили угрозы нашим интересам. Если же сейчас дошло до того, что нам отказывают в праве пользоваться ими, значит НАТО превратился в улицу с односторонним движением. Получается, мы им нужны только для того, чтобы защищать Европу. Стоило только нам обратиться к ним за помощью. Причем мы же не просим их участвовать в авиаударах! Мы просим лишь допустить нас на европейские военные базы. А в ответ слышим "нет". Ну, что ж. А зачем нам тогда НАТО вообще?"

Кстати, задаются схожим вопросом и в Европе. Например, оппозиционная партия "Альтернатива для Германии", которая становится все более популярной, заявляет, что в случае прихода к власти закроет все американские базы в стране. А независимый евродепутат Фидиас Панайоту и вовсе запустил петицию с аналогичным призывом, но в масштабах всего ЕС.

Фидиас Панайоту, депутат Европарламента:

"Европа и США были сильными союзниками, особенно в рамках НАТО. Наличие американских баз в Европе имело смысл в прошлом, потому что мы думали, что Штаты защитят нас в случае нападения третьей страны. Но знаете, все меняется. И сейчас эти базы опасны для нас, потому что мы можем быть втянуты в конфликты, которые нас не касаются. Как это происходит сейчас".