"Полностью заблокировать выход России в Европу" - какие цели активизации Люблинского треугольника
Активизация формата Люблинского треугольника и проекта "Междуморье" преследует цель полной изоляции России от Европы, включая "срез" так называемого "белорусского балкона" и нейтрализацию Калининградского анклава. По мнению замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрея Богоделя, под прикрытием учений на многочисленных полигонах вдоль границ идет скрытая концентрация ударных группировок войск. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Первый аспект, конечно, это противостояние Российской Федерации на всех фронтах", - заявил эксперт. Он пояснил, что для реализации замысла Люблинского треугольника необходимо "решить вопросы в Балтике и в Сувалкском коридоре", а его конечной целью является "полностью заблокировать выход России по сухопутному коридору в Европу".
В этой стратегии Польша видит себя лидером и претендует на контроль над транзитными потоками, включая китайскую инициативу "Один пояс - один путь". "Именно в рамках вот этой концепции они видят возможность возвращения себе "белорусского балкона", - отметил Андрей Богодель. При этом западные партнеры рассматривают сближение США и Беларуси как окно возможностей для активизации демократических сил, на что, по его мнению, указывает и перенос офиса Тихановской из Литвы в Польшу.
Особую озабоченность эксперта вызывает плотная сеть полигонов НАТО, создаваемых вдоль российских и белорусских границ. "Почему их так много и почему все вдоль границы? Потому что на этих полигонах можно создать именно скрытно элементы ударных группировок войск, можно начинать концентрировать боеприпасы для предстоящих действий", - пояснил эксперт. По его словам, это воспринимается уже не как риск, а как прямой вызов военной безопасности.
В основе всей активности, по оценке эксперта, лежит четкая идеологическая установка: "Вывод можно сделать такой, что Российская Федерация рассматривается Люблинским треугольником как потенциальный враг". Что касается Беларуси, то, по словам Андрея Богоделя, партнеры по треугольнику открыто говорят о необходимости смены "режима Лукашенко".