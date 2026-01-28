"Полностью заблокировать выход России в Европу" - какие цели активизации Люблинского треугольника

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ae9916b-d34c-4840-8ecc-dabc7d39c369/conversions/c3644a2a-0473-4773-959b-90c40a45bdf4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ae9916b-d34c-4840-8ecc-dabc7d39c369/conversions/c3644a2a-0473-4773-959b-90c40a45bdf4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ae9916b-d34c-4840-8ecc-dabc7d39c369/conversions/c3644a2a-0473-4773-959b-90c40a45bdf4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ae9916b-d34c-4840-8ecc-dabc7d39c369/conversions/c3644a2a-0473-4773-959b-90c40a45bdf4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Активизация формата Люблинского треугольника и проекта "Междуморье" преследует цель полной изоляции России от Европы, включая "срез" так называемого "белорусского балкона" и нейтрализацию Калининградского анклава. По мнению замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрея Богоделя, под прикрытием учений на многочисленных полигонах вдоль границ идет скрытая концентрация ударных группировок войск. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Первый аспект, конечно, это противостояние Российской Федерации на всех фронтах", - заявил эксперт. Он пояснил, что для реализации замысла Люблинского треугольника необходимо "решить вопросы в Балтике и в Сувалкском коридоре", а его конечной целью является "полностью заблокировать выход России по сухопутному коридору в Европу".

В этой стратегии Польша видит себя лидером и претендует на контроль над транзитными потоками, включая китайскую инициативу "Один пояс - один путь". "Именно в рамках вот этой концепции они видят возможность возвращения себе "белорусского балкона", - отметил Андрей Богодель. При этом западные партнеры рассматривают сближение США и Беларуси как окно возможностей для активизации демократических сил, на что, по его мнению, указывает и перенос офиса Тихановской из Литвы в Польшу.

Особую озабоченность эксперта вызывает плотная сеть полигонов НАТО, создаваемых вдоль российских и белорусских границ. "Почему их так много и почему все вдоль границы? Потому что на этих полигонах можно создать именно скрытно элементы ударных группировок войск, можно начинать концентрировать боеприпасы для предстоящих действий", - пояснил эксперт. По его словам, это воспринимается уже не как риск, а как прямой вызов военной безопасности.