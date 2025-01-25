Получить информацию из госреестров на объекты права промышленной собственности можно онлайн

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С 24 января на едином портале электронных услуг "Е-Паслуга" доступна новая электронная услуга Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, сообщила БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр электронных услуг.
Это услуга 3.95.01 "Получение сведений из государственных реестров объектов права промышленной собственности Национального центра интеллектуальной собственности". Доступ к услуге предоставляется государственным органам, юридическим лицам и организациям по согласованию с НЦИС.
Электронная услуга оказывается на основе сведений из автоматизированной информационной системы "Государственный реестр объектов права промышленной собственности" в автоматическом режиме по технологии "система-система".