Получить информацию из госреестров на объекты права промышленной собственности можно онлайн

С 24 января на едином портале электронных услуг "Е-Паслуга" доступна новая электронная услуга Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, сообщила БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр электронных услуг.

Это услуга 3.95.01 "Получение сведений из государственных реестров объектов права промышленной собственности Национального центра интеллектуальной собственности". Доступ к услуге предоставляется государственным органам, юридическим лицам и организациям по согласованию с НЦИС.