Пользователи соцсетей теплыми словами отреагировали на объявление 2026-го Годом белорусской женщины

Сотни комментариев, искренних реакций и море теплых слов в адрес нашей страны и Президента собираем от пользователей из соцсетей. Восторженные отзывы после объявления 2026-го Годом белорусской женщины. Особенно прекрасная половина человечества восхищается решением Президента. Некоторые пользователи подмечают, что раньше ни одна страна в мире не объявляла год в честь женщины.