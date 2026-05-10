Помним и гордимся: в Минске под звуки духового оркестра поздравили ветеранов Великой Отечественной

В Беларуси ни один ветеран войны не остается без внимания. В стране их проживает более 570 человек. И каждого с почестями с Днем Победы поздравили милиционеры, военные, молодежь, представители местных органов власти.

В весенних дворах Минска тишину разрезают мощные звуки торжественного марша в исполнении духового оркестра столичной милиции. Музыка проникла в каждое сердце и никого не оставила равнодушным. Те, кто по состоянию здоровья не может выйти на улицу, слушали знакомые композиции из окон.

Иван Назаренко, ветеран Великой Отечественной войны: "День Победы я встретил в населенном пункте Пушдорф. Это Восточная Пруссия. Салютовали из всех видов оружия, из того, что было у каждого в руках. Даже летели вверх сигнальные осветительные патроны".

И каждый раз приятное волнение испытывают не только те, кого поздравляют, но и те, кому выпала такая честь: музыканты военного оркестра готовятся к этому событию с особым настроением. Актеры подобраны тоже не случайно: это те, кто играет роли в постановках на военную тему.

Михаилу Шашкову в первый день войны исполнилось 15, и парнишка встал на защиту Родины. Михаил Семенович награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденами Отечественной войны I и II степеней.

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны: "22 июня мне будет ровно 100 лет. Юноша совершенно!"

Ветерана поздравили с Днем Победы. Слезы счастья и радости были у всех участников этой церемонии.

"Хорошее настроение. Это самый лучший допинг лечебный, когда мы забываем про все болячки и вместе с вами радуемся празднику и всем другим радостным событиям", - поделился эмоциями Михаил Семенович.

Алексей Тицкий, начальник управления информации - замначальника главного управления Министерства обороны Беларуси: "Улыбки ветеранов для нас сейчас - это самое ценное, самое дорогое, что мы можем им дать. Мы обещаем так же свято беречь нашу землю, как они берегли. Мы не дадим переписать историю".

Случайными зрителями концерта военного оркестра стали прохожие, и никто не мог сдержать слез.

Особенно ценны напутственные слова молодежи от тех, кто перешагнул столетний рубеж.

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы свою задачу выполнили. А сейчас идет смена поколений. И молодежь принимает эстафету от нас и должна быть готовой по всем статьям: быть здоровой и научиться военному делу прежде всего, потому что возле наших границ сейчас сгущаются тучи. Нужно быть готовым к отпору врагов".