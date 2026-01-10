Помогать всегда важно: в Беларуси на борьбу со снегом вышли волонтеры

"Сегодня помогаем расчищать снег. Работаем с самого утра. Ребята крепкие, все справляются, всем нравится. Это очень важно - помогать коммунальной службе. Ну и у ребят свободное время, почему бы не помочь", - поделился волонтер, студент БГУ Михаил Шепелевич.

Виталий Веселов, директор УП "Зеленстрой Партизанского района г. Минска": "Вчера, сегодня, завтра мы работаем в продленном режиме. Задействованы более 10 единиц техники, более 50 человек именно Зеленстроя выходят на уборку снега. В первую очередь мы расчищаем транзитные связи, даем людям проход к остановкам, к магазинам, помогаем спортивным учреждениям, учреждениям здравоохранения, школам по расчистке именно подходов к ним. Надеемся, что после того как осадки утихнут, мы будем расширять дорожки, доводить до ума всю дорожно-тропиночную сеть Партизанского района".