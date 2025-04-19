3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
Помянуть и разделить радость. 29 апреля у православных верующих Радуница
29 апреля - день поминовения усопших, Радуница (или Радоница). Название происходит от слова "радость", ибо главный смысл даты в том, чтобы помолиться за ушедших в храме и прийти на их могилы, чтобы помянуть родных и близких своих предков обязательными словами Пасхи: "Христос воскресе!" - "Воистину воскресе!" Радуницу и называют Пасхой умерших.
Хоть Радуница и не считается праздником, характер поминальной даты - светлый. Он символизирует связь поколений и уважение к христианским традициям.
протоиерей Виктор Якушев, клирик прихода храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость": "Всю Светлую седмицу в храмах не звучало поминальных молитв, отсутствовали панихиды. И верующие, уже когда заканчивается Пасхальная седмица, идут на кладбище к своим родственникам, друзьям, тем, кто уже отошел в иной мир, чтобы с ними поделиться радостью. Радостью о том, что Господь воскрес, что Тот, Кто пришел к нам, воплотился ради того, чтобы мы имели жизнь. Зашел на крест, приняв на себя все наши грехи, был там распят, и на третий день воскрес. Вот мы идем с этой радостью на кладбище, чтобы поделиться ею с усопшими родственниками".
Радуницу отмечают во второй вторник после Пасхи, по окончании Светлой седмицы. Всего же пасхальный период длится 40 дней - до праздника Вознесения Господня.
В Минске увеличено количество автобусных рейсов к кладбищам
В Минске увеличено количество автобусных рейсов к местам захоронения, сообщает Минсктранс. Доставка пассажиров на столичные кладбища осуществляется по специальному расписанию. Это позволяет создать максимально комфортные условия для людей и избежать пробок. Введены также дополнительные маршруты. Более подробная информация и расписание - на сайте Минсктранса.
Въезд на кладбища бесплатный. В восьми районах Гомельской и Могилевской областей в зоне отселения на Радуницу действует беспропускной режим. Посетить места захоронения родных и близких на территориях радиационного загрязнения можно по специальным правилам до 17:00.
Беспропускной режим в зоне отселения
Дополнительно беспропускной режим будет действовать в некоторых отселенных деревнях: 3 мая - Наровлянского и 9 мая - Хойникского районов. С собой важно взять документы, удостоверяющие личность, а также документы на автомобиль.
Иностранным гражданам, которые направляются на кладбища Полесского радиационно-экологического заповедника, Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов Гомельской области, которые относятся к пограничной зоне, дополнительно необходимо получить пропуск в пограничную зону.
Белорусам соответствующий пропуск нужен при посещении мест захоронения в приграничной полосе.