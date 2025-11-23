"Попали в свой же капкан" - как закрытие границы Литвой навредило ее экономике news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1a7a24-e216-4cda-9665-3d67465e6626/conversions/6bb0b6de-0371-4c86-8cf0-87c2f3a18bbe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1a7a24-e216-4cda-9665-3d67465e6626/conversions/6bb0b6de-0371-4c86-8cf0-87c2f3a18bbe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1a7a24-e216-4cda-9665-3d67465e6626/conversions/6bb0b6de-0371-4c86-8cf0-87c2f3a18bbe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1a7a24-e216-4cda-9665-3d67465e6626/conversions/6bb0b6de-0371-4c86-8cf0-87c2f3a18bbe-xl-___webp_1920.webp 1920w

После трехнедельного закрытия границы Литва возобновила пропуск грузового транспорта на белорусской границе. Решение Вильнюса было политической ошибкой, которая нанесла серьезный ущерб репутации и экономике самой Литвы. Об этом сказал завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в "Актуальном интервью".

Как заявил эксперт, за закрытием границы стояли политические мотивы. "Стояла, на мой взгляд, охота на Беларусь. Литовские правители ставили капкан против нас, но попали в него сами", - отметил он.

Александр Маркевич выделил основные потери Литовской Республики. "Последствия очень плачевные, в первую очередь, для Литвы, потому что она потеряла серьезную часть транзита. Потеряла, что очень важно, деловую репутацию. Существенный объем товарооборота, который шел через Литву, он будет переориентирован на польское направление. Потому что Польша раньше Литвы открыла пункты пропуска", - отметил специалист.

Эксперт обратил внимание на социальный аспект кризиса: "Больше всего проиграла Литва в уровне доверия перед своими гражданами, потому что она стояли на грани определенного политического коллапса".

В отличие от литовской стороны, Беларусь демонстрировала гуманитарный подход. "Интересы грузоперевозчиков были учтены, для них были созданы условия. Мы показали свое отношение, что мы о людях думаем. А для литовского эстеблишмента важны протоколы, людей в их политическом восприятии вообще практически не существует", - подчеркнул Александр Маркевич.