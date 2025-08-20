Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации с якобы воронежскими рабами

Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди них были и белорусы. В частности, белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться.



Информация для проверки также передана в Управление по гражданству и миграции Брестской милиции. В посольстве ситуацию держат на контроле.