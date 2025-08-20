3.69 BYN
Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации с якобы воронежскими рабами
Автор:Редакция news.by
Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди них были и белорусы. В частности, белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться.
Информация для проверки также передана в Управление по гражданству и миграции Брестской милиции. В посольстве ситуацию держат на контроле.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на волонтерское движение "Альтернатива" сообщили, что в одном из фермерских хозяйств Воронежской области около 100 человек заставляли работать в теплицах и на полях без оплаты и с ограничением свободы передвижения. Проверкой этого факта занимаются и российские следователи.