Потенциал Беларуси: ученые НАН разработали космический спутник

Ученые Национальной академии наук Беларуси создали специализированный космический аппарат для зондирования ионосферы. Спутник уже размещен в пусковом контейнере и ожидает отправки на орбиту.

Если говорить простым языком, то данные со спутника помогут "предсказывать" возникновение магнитных бурь. В Беларуси начали на практике работать над этим направлением 4 года назад.

Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"Сам аппарат разработан на нашем предприятии. В кооперации с Беларусью участвуют 5 академических институтов и Белгеодезия".

Спутник весит 10 кг. На приборе проходила вся отработка программного обеспечения. Предварительно запуск спутника планируется на конец декабря.

Юрий Бахар, начальник отдела УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"В зону ответственности отдела приема данных дистанционного зондирования Земли входит прием данных дистанционного зондирования со спутников низкого и высокого разрешения. Все эти спутники находятся в открытом доступе. Пролетая над территорией Республики Беларусь, они в онлайн-режиме передают информацию, которую мы принимаем, обрабатываем в течение пяти минут и передаем данные о тепловых аномалиях в МЧС".

Вадим Жеребицкий, замначальника отдела УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"Отображаются траектории космических аппаратов, сигналы которых принимают наши станции. Спутники находятся на орбитах и периодически входят в зону радиовидимости нашей антенны".

Еще при прохождении экспертизы проекта было отмечено, что спутник направлен на предотвращение опасных событий на Земле для объектов энергосистем. Но как магнитные бури могут влиять на здоровье человека, узнали у специалиста.

Маргарита Пучко, врач-невролог:

"На любого человека это может повлиять, например, усилением тревоги. Мы знаем, что тревога - это нормальная защитная реакция организма. При этом выделяются гормоны, такие как кортизол и адреналин, что может сказываться на состоянии пациентов с артериальной гипертензией или, наоборот, приводить к снижению артериального давления".