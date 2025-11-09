Осенний дедлайн: уплатить имущественные налоги необходимо до 17 ноября

Ноябрь - не только месяц больших выходных, но и уплаты имущественных налогов за землю, недвижимость и транспорт. Ежегодно их уплачивают около 3,5 млн плательщиков по стране.

Для упрощения всех процедур с 2024 года уплата всех трех налогов производится единым платежом на один бюджетный счет по адресу регистрации физлица. Подробнее о налоговых нюансах осени - Анастасия Стрелковская.

Если в 2024 году вы приобрели машину, стали обладателем квартиры или купили участок для будущей дачи, то в 2025-м вы в ряду плательщиков имущественных налогов. Остается совсем немного до конца срока их уплаты, а если быть точнее - до 17 ноября включительно.

Денис Терешков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d15392cf-99e5-48bf-a298-905f34b4080c/conversions/00dd8f1f-c23d-429a-b0a9-bedc7b81c06c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d15392cf-99e5-48bf-a298-905f34b4080c/conversions/00dd8f1f-c23d-429a-b0a9-bedc7b81c06c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d15392cf-99e5-48bf-a298-905f34b4080c/conversions/00dd8f1f-c23d-429a-b0a9-bedc7b81c06c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d15392cf-99e5-48bf-a298-905f34b4080c/conversions/00dd8f1f-c23d-429a-b0a9-bedc7b81c06c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Терешков, замначальника управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Налоги платятся за недвижимое имущество, например, за квартиры, жилые дома, дачи, садовые домики, гаражи, машинные места, а также за иное недвижимое имущество. В части земельного налога налог уплачивается за земельные участки, которые находятся в собственности у физических лиц на праве пожизненного домовладения, во временном пользовании, либо самовольно занятые. В части транспортного налога налог уплачивается за транспортные средства, зарегистрированные за гражданами в ГАИ".

Сколько нужно уплатить, напомнит извещение. До 1 октября они должны были прийти по почте в бумажном варианте или электронном в личный кабинет. Но что делать, если до сих пор не получили уведомление?

Вход в ЛК на сайте Министерства по налогам и сборам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cec38c1a-80f0-4ce0-aee3-541325bbe4d7/conversions/4b4c1796-2a65-4c1f-b3c5-1364917c225e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cec38c1a-80f0-4ce0-aee3-541325bbe4d7/conversions/4b4c1796-2a65-4c1f-b3c5-1364917c225e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cec38c1a-80f0-4ce0-aee3-541325bbe4d7/conversions/4b4c1796-2a65-4c1f-b3c5-1364917c225e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cec38c1a-80f0-4ce0-aee3-541325bbe4d7/conversions/4b4c1796-2a65-4c1f-b3c5-1364917c225e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Если извещение еще вами не получено, либо же получено, но было утрачено, то необходимо предпринять действия по получению дубликата данного извещения. Это можно сделать через личный кабинет плательщика. На сайте Министерства по налогам и сборам необходимо в нем зарегистрироваться и сформировать себе извещение самостоятельно. Если же данный способ получения дубликата извещения для вас не подходит, то вы можете обратиться в налоговый орган либо по месту постановки на учет, то есть по месту жительства, либо же по месту нахождения объектов налогообложения за выдачу дубликата извещения", - рассказал Денис Терешков.

Уплачивать налоги на землю и недвижимость все привыкли, арифметика здесь простая. Налог на недвижимость определяется исходя из расчетной стоимости квадратного метра, площади квартиры и ставки налога. Для физлиц это 0,1 %. Поэтому налог за квартиру в 50 квадратов в Минске составит около 50 рублей.

По сравнению с 2024 годом ставки налогов немного проиндексированы на 5-7 %. Что касается льгот, то их много. В основном они касаются пенсионеров, многодетных семей, инвалидов первой и второй групп.