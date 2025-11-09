Информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам установили в Жодино

В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам. Новый стенд позволяет окунуться в прошлое с помощью современных технологий.

Достаточно навести камеру телефона на QR-код, который направит на сайт, где размещена информация об участниках войны в Афганистане из Жодино и памятнике в их честь. Проект реализован в рамках совместной инициативы "Сохраним историю".

Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси":

"Мы оцифровываем памятные знаковые места нашей любимой Родины. Каждый год задача стоит оцифровать не менее 1 тыс. памятных мест. Ведется большая работа для того, чтобы невозможно было переписать историю, чтобы наши пользователи, молодое поколение, помнили и знали, что и как было на самом деле".

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Мы не просто оцифровываем памятники, хотя это, безусловно, важнейший элемент этого проекта, мы включаем в эту работу нашу молодежь, которая собирает истории, которые мы потом включаем в оцифровку. Это все должно оставить след в сердцах молодых людей, которым предстоит развивать нашу страну".