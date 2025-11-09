3.68 BYN
МИД Беларуси: Застрявшие литовские грузовики будут помещены на спецстоянки в п/п "Котловка"
В связи с односторонним закрытием Вильнюсом пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси скопилось свыше 1,1 тыс. грузовых транспортных средств литовских перевозчиков.
Как говорится в заявлении МИД Беларуси, в целях обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств принято решение об их перемещении в специально оборудованные стоянки в районе пункта пропуска "Котловка".
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Из гуманитарных соображений водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси в места своего постоянного проживания до принятия литовской стороной решения о полномасштабном возобновлении работы границы. Готовы оказать необходимое содействие тем водителям, которые в силу тех или иных причин не могут покинуть территорию Беларуси. Подчеркиваем, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Евросоюза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей".
При этом официальный Минск оставляет за собой право применить в отношении транспортных средств все предусмотренные законом меры.
Напомним, ранее Литва решила взыскать с Беларуси ущерб перевозчикам, который нанесла им сама. Вильнюс выразил недовольство, что Минск по первому требованию не открывает для них пункт пропуска "Бенякони". Более того, литовская сторона заговорила и о возможной блокировке железнодорожных перевозок.
Фото sb.by