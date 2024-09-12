Потеряла ногу и сына, но не желание жить: как быть матерью и женщиной во время войны

В 2014 году, когда неонацисты стали бомбить города Украины, многие местные жители стали на защиту своей Родины. Одной из них стала ветеран боевых действий в Донбассе и волонтер Вера Калмыкова. В проекте "Война и мир" она рассказала, что значит быть матерью во время войны.

"Я работала курьером в ЖЭКе и собиралась на работу. Дети, как обычно, в садик пошли. И вдруг на нас налетели самолеты, стали бомбить наш спальный район. С этого все и началось. В один день я потеряла работу. Люди стали убегать, все закрылось, ничего не работало", - поделилась воспоминаниями Вера.

Вера Калмыкова:

"А куда бежать? Бежать-то некуда. Я пошла воевать на фронт. Я не задавала вопросы. Раз я пришла, какая разница, что делать. Главное, чтобы задача выполнялась. Мужчина ты там или женщина, это неважно уже, я считаю. Какая-то гордость брала, что мы, простые люди, уничтожили батарею, например. Да, это страшно".

Героиня проекта родила четверых детей: Вову, Дашу, Диму и Ваню. Самый младший появился уже после потери ноги. А старший погиб.

По словам Веры, в ее жизни были тяжелые моменты, все-таки осталась без ноги, с жильем были проблемы, с документами. Паспорт "раскис" во время службы, приходилось его носить с собой.

"Когда люди узнали обо всем, меня так поддержали. Они помогли мне решить вопросы с документами, я устроилась на работу, оформила пенсию себе. Когда Россия подключилась помогать, никого здесь не обидели: всех обогрели, накормили и всем протянули руку помощи, - заметила ветеран боевых действий. - Поэтому я даже не почувствовала каких-то проблем, что я одна ращу детей. Мне просто люди всегда помогали. Спасибо им большое".

Сейчас многодетную маму беспокоит проблема дистанционного обучения. Детям тяжело, они отстают, а надо как-то выучиться. Ведь жизнь не стоит на месте.

Она также рассказала о том, как ее старший сын добровольно ушел на фронт в 19 лет. Тогда он просто поставил Веру перед фактом накануне построения. Пришлось за ночь найти берцы. "Я-то знаю, что там бы выдали кирзачи какие-нибудь 45-го размера", - сказала она.

Вера Калмыкова:

"Это был третий мотострелковый батальон. В окопах сидел и соблюдал перемирие ребенок. По нам стреляют все эти годы, а мы соблюдаем перемирие. Он никогда не боялся, был смелым. Погиб в 2022 году".