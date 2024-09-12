Права потребителей, грузоперевозки, кооперация - о чем говорят на заседании Группы высокого уровня

Вывоз экспортных белорусских грузов через морские порты Российской Федерации в первом полугодии вырос на 22,5 %. Беларуси и России нужно продолжать системную работу, увеличивать количество кооперационных проектов и оперативно устранять барьеры во взаимной торговле. Об этом говорят в Минске на заседании Группы высокого уровня.

Даже в условиях санкций у Беларуси и России есть дополнительные резервы для углубления сотрудничества, заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Взаимный экономический рост в странах в среднем на 4,5 %. У двух стран до 2026 года есть 31 совместный план мероприятий. Они были утверждены в июне. Многое уже сделано.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Признание электронной цифровой подписи. Все будет готово к началу декабря. В Беларуси документ уже одобрен Национальным собранием, находится на столе у Президента и, возможно, сегодня уже будет подписан. Рассчитываем на скорейшее завершение всех необходимых процедур и в Российской Федерации".