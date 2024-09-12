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Права потребителей, грузоперевозки, кооперация - о чем говорят на заседании Группы высокого уровня
Вывоз экспортных белорусских грузов через морские порты Российской Федерации в первом полугодии вырос на 22,5 %. Беларуси и России нужно продолжать системную работу, увеличивать количество кооперационных проектов и оперативно устранять барьеры во взаимной торговле. Об этом говорят в Минске на заседании Группы высокого уровня.
Даже в условиях санкций у Беларуси и России есть дополнительные резервы для углубления сотрудничества, заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Взаимный экономический рост в странах в среднем на 4,5 %. У двух стран до 2026 года есть 31 совместный план мероприятий. Они были утверждены в июне. Многое уже сделано.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Признание электронной цифровой подписи. Все будет готово к началу декабря. В Беларуси документ уже одобрен Национальным собранием, находится на столе у Президента и, возможно, сегодня уже будет подписан. Рассчитываем на скорейшее завершение всех необходимых процедур и в Российской Федерации".
В повестке заседания 21 вопрос. Говорят о равных правах потребителей на союзном рынке, железнодорожных, грузоперевозках, стоимости роуминга и вывозе лесоматериалов из Беларуси через территорию России.
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