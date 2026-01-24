Правовое сопровождение: БелТПП и Союз юристов подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусская торгово-промышленная палата и Республиканский союз юристов подписали соглашение о сотрудничестве. БелТПП - проводник отечественных товаров и услуг на международный рынок. И продвигать здесь наши интересы без должного правового сопровождения проблематично.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Это подписание узаконит наши отношения и план нашей работы. Мы сегодня занимаемся в юридической плоскости: это и свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы, и форс-мажоры. При палате, вы знаете, действует Международный арбитражный суд. Мы также делаем экспертизу внешнеэкономических контрактов. В палате создан и на сегодняшний день прекрасно работает Совет руководителей юридических служб наших предприятий-экспортеров. Поэтому мы проводим большое количество семинаров по различным темам".

Председатель БелТПП подчеркнул, что своих специалистов, естественно, в таком количестве быть не может, а взаимодействие с Союзом юристов помогает оказывать как можно больше квалифицированной помощи в этих непростых условиях и вызовах, которые есть на внешних рынках, для продвижения белорусской продукции.

