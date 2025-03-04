Правозащитница: Когда госзаказ Пентагона в руках Илона Маска, это попахивает звездными войнами

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b82657c8-4f5c-4192-aeba-d35fc28573b2/conversions/6a6d9827-fc20-4f92-a093-3d7c22d3d5ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b82657c8-4f5c-4192-aeba-d35fc28573b2/conversions/6a6d9827-fc20-4f92-a093-3d7c22d3d5ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b82657c8-4f5c-4192-aeba-d35fc28573b2/conversions/6a6d9827-fc20-4f92-a093-3d7c22d3d5ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b82657c8-4f5c-4192-aeba-d35fc28573b2/conversions/6a6d9827-fc20-4f92-a093-3d7c22d3d5ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда госзаказ Пентагона в руках Илона Маска, это попахивает звездными войнами. Таким мнением в программе "Это другое" поделилась правозащитница, жертва судебной системы США Мира Тэрада.

Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани Миротворческая дипломатия Дональда Трампа, казалось, была готова к новым свершениям, но что-то пошло не так. Ожидания не совпали с реальностью, и теперь мы наблюдаем, как все это захлебывается. После недавнего шоу в Овальном кабинете становится очевидно, что Трамп не намерен сдаваться и вернется к переговорам только после публичного извинения. Европейский саммит подарил Зеленскому надежду, однако конкретных предложений так и не поступило. Одной поддержкой гинеколога Фон дер Ляйен русских не одолеешь, ведь Зеленский говорит о мире, но требует вооружения. Подробности смотрите в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое". 04.03.2025 23:59

Трамп не глобалист, у него все его интересы сфокусированы вокруг величия его страны, отметила она. "Я вижу радостное настроение людей, которые высказывают надежды на сближение в отношениях, на оттепель в этих отношениях. Я не верю в обнуление. Не позволит никто забыть последние три года, не настолько глуп народ. Есть люди, у которых память как у бабочки на один день, они не вспомнят, что было вчера, или не захотят вспоминать, и будут рады этой оттепели. Но у очень многих людей случилась перемена ума, очищение этой специальной военной операцией. Многие называют это священной войной. Они не смогут забыть то, что произошло. Они не смогут забыть, какой Америка может быть в отношении нас".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4929805c-6181-43d1-8c72-578d718124d3/conversions/a3570ae3-0630-4576-b7b0-600ac16299d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4929805c-6181-43d1-8c72-578d718124d3/conversions/a3570ae3-0630-4576-b7b0-600ac16299d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4929805c-6181-43d1-8c72-578d718124d3/conversions/a3570ae3-0630-4576-b7b0-600ac16299d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4929805c-6181-43d1-8c72-578d718124d3/conversions/a3570ae3-0630-4576-b7b0-600ac16299d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мира Тэрада:

"Нужно хорошо понимать Трампа и видеть, что он делает. У него прекрасная команда медиатехнологов, которые создают очень яркие информационные поводы. Что ни день, то информационный повод, что ни день, то новый какой-то электорат, есть о чем поговорить, то TikTok он спасает, и вся молодежь его на руках носит, то там про Гренландию заговорили, вспомнили, как президент Гренландии высказался, что если бы не Дональд Трамп, никто бы и не знал про существование Гренландии. Дональд Трамп - это шоумен. Он прекрасно знает, как делать это шоу".

Правозащитница обратила внимание, что самое важное происходит за кулисами этого шоу. "Пока идет обмен заключенными, переговоры и прочие разговоры, в Соединенных Штатах Америки происходит следующее: технократы постепенно подбираются к власти в лице Илона Маска и других. И, по-моему, уже чуть свыше 10 % военного госзаказа Пентагон передал Маску. И это только начало. Мы понимаем, что когда военный госзаказ в руках такого человека, как Илон Маск, это попахивает звездными войнами.

"Готова ли Россия к этому? Готов ли Китай к этому, Иран? - задалась вопросами правозащитница. - Это большой вообще вопрос, касающийся Ирана, что происходит, какие нарративы использует и риторику Трамп в отношении Ирана, нашего партнера. В общем параллельно происходит очень много других событий, на которые я обращаю гораздо больше внимания, чем на переговоры в Эр-Рияде, последующие переговоры и оттепель".