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Председатель Гомельского горисполкома рассказал, когда в городе появится Восточный обход
Многие вопросы можно решить самим, не дожидаясь, когда придут и решат их за нас, но есть вещи, которые требуют серьезных вложений. В этом случае приходит на помощь Госинвестпрограмма, которая считается активатором развития регионов.
В 2025 году крупный и важный проект для Гомеля вошел в Госинвестпрограмму, а именно Восточный обход. В "Актуальном интервью" председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов пояснил, почему и насколько этот проект важен для гомельчан.
Благодаря Восточному обходу появится возможность создать объезд для транзитного транспорта, который будет миновать центр Гомеля, и связать новые возведенные микрорайоны прямыми путями.
Владимир Привалов:
"Восточный обход сегодня волнует каждого гомельчанина. И где бы я ни бывал: в трудовых коллективах, на встречах с людьми - везде поднимался вопрос, когда в Гомеле будет построен Восточный обход".
Этот проект позволит снизить транспортную нагрузку областного центра, сделать более безопасной и менее насыщенной. Ко всему прочему сегодня в Гомеле уже выстраивается логистика - там заработал аэропорт. И, конечно, обход позволит людям спокойно выехать в Российскую Федерацию, на добрушское направление, а также будет служить в качестве въезда в Новобелицкий район, который разгрузит не только улицы Хатаевича, Советскую, но и центральную часть города.
По словам председателя горисполкома, была выделена и подтверждена сумма около 20 млн белорусских рублей, поэтому в скором времени приступят к сооружению моста. Восточный обход - важный проект, который должен быть реализован как можно быстрее.