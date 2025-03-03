Председатель Гомельского горисполкома рассказал, когда в городе появится Восточный обход

Многие вопросы можно решить самим, не дожидаясь, когда придут и решат их за нас, но есть вещи, которые требуют серьезных вложений. В этом случае приходит на помощь Госинвестпрограмма, которая считается активатором развития регионов.

В 2025 году крупный и важный проект для Гомеля вошел в Госинвестпрограмму, а именно Восточный обход. В "Актуальном интервью" председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов пояснил, почему и насколько этот проект важен для гомельчан.

Благодаря Восточному обходу появится возможность создать объезд для транзитного транспорта, который будет миновать центр Гомеля, и связать новые возведенные микрорайоны прямыми путями.

Владимир Привалов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72bd847c-2531-460a-997c-c281763dcd39/conversions/c1dd27d1-2630-47cd-a8a8-106c353fca3c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72bd847c-2531-460a-997c-c281763dcd39/conversions/c1dd27d1-2630-47cd-a8a8-106c353fca3c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72bd847c-2531-460a-997c-c281763dcd39/conversions/c1dd27d1-2630-47cd-a8a8-106c353fca3c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72bd847c-2531-460a-997c-c281763dcd39/conversions/c1dd27d1-2630-47cd-a8a8-106c353fca3c-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Привалов

Владимир Привалов:

"Восточный обход сегодня волнует каждого гомельчанина. И где бы я ни бывал: в трудовых коллективах, на встречах с людьми - везде поднимался вопрос, когда в Гомеле будет построен Восточный обход".

Этот проект позволит снизить транспортную нагрузку областного центра, сделать более безопасной и менее насыщенной. Ко всему прочему сегодня в Гомеле уже выстраивается логистика - там заработал аэропорт. И, конечно, обход позволит людям спокойно выехать в Российскую Федерацию, на добрушское направление, а также будет служить в качестве въезда в Новобелицкий район, который разгрузит не только улицы Хатаевича, Советскую, но и центральную часть города.