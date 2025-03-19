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Председатель Оршанского райисполкома рассказал, каким должен быть руководитель
Самый главный принцип в работе - это справедливость. Таким мнением поделился председатель Оршанского райисполкома Игорь Мороз в "Актуальном интервью".
По его словам, руководитель, само это понятие, будет всегда, это константа. Меняются только формы и методы работы.
Я выработал для себя самый главный принцип в работе - это справедливость. Люди должны нас видеть, мы должны быть открытыми.
"На сегодняшний день нужен экономический результат, в первую очередь. Это тяжелый и каждодневный труд, - заметил председатель райисполкома. - А ответственность в Оршанском регионе (высока - прим. ред.) как нигде. В регионе проделана огромная работа по созданию новых предприятий, по модернизации в сельском хозяйстве. Мы создали рабочие места, создали условия. Заточены на то, чтобы оставить человека в регионе".
А чтобы жители хотели жить в регионе, как отметил он, нужна зарплата и квадратные метры: "Я хочу, чтобы они приехали в Оршу, где мы им предоставим жилье, зарплату и будем максимально создавать условия для них и для их деток, чтобы они здесь полноценно развивались".
"Я вижу Оршу самобытной, со своими очень сильными сторонами, - акцентировал Игорь Мороз. - Оршанский район индустриальный. Я вижу развитые крупные промышленные предприятия, благоустроенный населенный пункт со своей, наверное, изюминкой, со своей особенностью, со своей архитектурой, которая сложилась с годами".
Он также отметил, что в регионе есть точки притяжения, в том числе промышленный туризм и хорошие люди. "В Оршанском регионе есть кем и чем гордиться", - сделал вывод председатель райисполкома.