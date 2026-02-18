Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Представители ООН И ЮНИСЕФ посетили Логойский район

Минская область по своей экономической базе, человеческим ресурсам и природным условиям уверенно и поэтапно выполняет Цели устойчивого развития. Ежегодно в регионе реализуется не менее четырех крупных инновационных проектов. А четверть всех инвестиций Беларуси приходится именно на Минскую область. Об этом заявили в Логойском районе, который посетила делегация из представителей ООН, ЮНИСЕФ, Миноблисполкома и Министерства финансов.

Гости оценили и один из новых проектов - завод "Лесмаш" холдинга "Амкодор", где выпускают технику для лесопромышленного комплекса.

Кроме того, на встрече в Логойске специалисты обсудили и работу по реализации Программы социально-экономического развития в Минской области до 2030 года.

Разделы:

Общество

Теги:

ООНЦУР