3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Представители ООН И ЮНИСЕФ посетили Логойский район
Автор:Редакция news.by
Минская область по своей экономической базе, человеческим ресурсам и природным условиям уверенно и поэтапно выполняет Цели устойчивого развития. Ежегодно в регионе реализуется не менее четырех крупных инновационных проектов. А четверть всех инвестиций Беларуси приходится именно на Минскую область. Об этом заявили в Логойском районе, который посетила делегация из представителей ООН, ЮНИСЕФ, Миноблисполкома и Министерства финансов.
Гости оценили и один из новых проектов - завод "Лесмаш" холдинга "Амкодор", где выпускают технику для лесопромышленного комплекса.
Кроме того, на встрече в Логойске специалисты обсудили и работу по реализации Программы социально-экономического развития в Минской области до 2030 года.