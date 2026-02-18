Представители ООН И ЮНИСЕФ посетили Логойский район

Минская область по своей экономической базе, человеческим ресурсам и природным условиям уверенно и поэтапно выполняет Цели устойчивого развития. Ежегодно в регионе реализуется не менее четырех крупных инновационных проектов. А четверть всех инвестиций Беларуси приходится именно на Минскую область. Об этом заявили в Логойском районе, который посетила делегация из представителей ООН, ЮНИСЕФ, Миноблисполкома и Министерства финансов.