Премьер-министрам стран ЕАЭС на выставке в Москве показали разработки в области науки и технологий

В павильоне "Атом" (одном из самых инновационных на ВДНХ) главам правительств стран евразийской "пятерки" представили работы финалистов конкурса технологических разработок. Это разработки молодых ученых, в том числе и белорусских, в биотехнологиях, промышленной диагностике, экологической безопасности и других сферах. Например, универсальные системы для очистки воды и газов можно использовать для очистки питьевой воды как в частных домах, так и в сельском хозяйстве и на производствах.