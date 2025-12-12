3.72 BYN
Премьер-министрам стран ЕАЭС на выставке в Москве показали разработки в области науки и технологий
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин принял участие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. Она проходит в российской столице.
В павильоне "Атом" (одном из самых инновационных на ВДНХ) главам правительств стран евразийской "пятерки" представили работы финалистов конкурса технологических разработок. Это разработки молодых ученых, в том числе и белорусских, в биотехнологиях, промышленной диагностике, экологической безопасности и других сферах. Например, универсальные системы для очистки воды и газов можно использовать для очистки питьевой воды как в частных домах, так и в сельском хозяйстве и на производствах.
Также были продемонстрированы установки для сортировки радиоактивных отходов и проект, связанный с высокоэффективными изделиями фотоники.
Всего в конкурсе участвовало более 60 молодежных проектов. До финала дошли только 6. Именно они 12 декабря и были представлены премьер-министрам стран ЕАЭС.