Премьера документального фильма "Душа защитника" состоялась в кинотеатре Москва

Каково это - посвятить себя защите Родины, быть настоящим патриотом и преданно служить своему государству? Ответы на эти вопросы дает документальная лента "Душа защитника". Премьера фильма режиссера и журналиста Григория Азаренка состоялась в кинотеатре Москва.

В главных ролях документальной картины - не актеры театра и кино, а те, кто ежедневно, по зову сердца и во имя долга стоит на страже безопасности страны и белорусов. Это бойцы и командиры Вооруженных Сил Беларуси, пограничной службы, а также внутренних войск МВД.

Лента - живое отражение военного ритма работы и жизненного уклада, когда нет выходных и праздников, а есть боевая задача, которую надо выполнить.