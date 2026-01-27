Премьера! Фильм о Волынской резне "Геноцид во "Славу Украине" смотрите на "Первом информационном"

В 1943 году вдалеке от линии фронта на Волыни развернулась одна из самых крупных трагедий Второй мировой войны.



Отряды ОУН и УПА, которые возглавляли Степан Бандера и Роман Шухевич, рубили людей топорами, сжигали заживо, зверски пытали. История Волынской резни многое объясняет в сегодняшней Украине.



По некоторым данным, в ходе межнационального конфликта украинскими националистами было истреблено от 36 тыс. до 60 тыс. этнических поляков.