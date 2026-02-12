Премьера фильма "Душа защитника" Азаренка прошла в кинотеатре "Москва" - первые эмоции зрителей

Каково это - посвятить себя защите Родины, быть настоящим патриотом и преданно служить своему государству. Ответы на эти вопросы дает документальная лента "Душа защитника". Премьера фильма режиссера и журналиста Григория Азаренка состоялась в кинотеатре "Москва".

В главных ролях этой документальной картины - не актеры театра и кино, а те, кто ежедневно по зову сердца и во имя долга стоит на страже безопасности страны и белорусов.

Это бойцы и командиры Вооруженных Сил Беларуси, пограничной службы, а также внутренних войск МВД нашей республики. Лента - живое отражение их ритма работы и жизненного уклада. Когда нет выходных и праздников, а есть боевая задача, которую надо выполнить. Когда нет деления гендерного, а эмоции, как правило, уходят на задний план. Они обычные люди, только миссия у них особенная - защищать свою страну.

Владислав Свиридов, замначальника отделения пограничного контроля "Комарин":

"Картина будет отображать все реалии, которые происходят сейчас, в данный момент на линии государственной границы именно Гомельской пограничной группы. То, чем мы занимаемся каждый день, - охрана государственной границы и обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь. Рекомендуем смотреть всем, чтобы понять, что такое военная профессия".

Иван Свирид, военнослужащий маневренной группы Брестской пограничной группы:

"Для меня это большая честь, что мне предоставили возможность высказать слова от обычного военнослужащего пограничной службы, который что думает, то и говорит. И я ни капли не соврал. Я сказал все как есть. Я очень горжусь своей пограничной службой, я горжусь своей страной. Я верю в Президента, люблю этого Президента. Я считаю, что все вооруженные военные структуры делают очень большой вклад в спокойствие Республики Беларусь".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d2d24b-508c-4707-af7d-94e1f663e682/conversions/0f7d2ff5-9942-436b-9678-6e1c79f57a1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d2d24b-508c-4707-af7d-94e1f663e682/conversions/0f7d2ff5-9942-436b-9678-6e1c79f57a1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d2d24b-508c-4707-af7d-94e1f663e682/conversions/0f7d2ff5-9942-436b-9678-6e1c79f57a1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d2d24b-508c-4707-af7d-94e1f663e682/conversions/0f7d2ff5-9942-436b-9678-6e1c79f57a1a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Динамичная картина о белорусской армии и тех, кто стоит за ее стенами. Перед съемочной группой стояла непростая задача: полгода кропотливой работы на юго-западных рубежах Беларуси в самых разных локациях (а это полигоны, казармы, железные дороги) надо было уместить в 39 минут. И с ней она справились.

Григорий Азаренок, тележурналист, режиссер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3945c6fa-8a29-49c5-b4ef-fa5618066a80/conversions/fae20fa9-d7d2-4ed9-b5ac-054e79de1a55-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3945c6fa-8a29-49c5-b4ef-fa5618066a80/conversions/fae20fa9-d7d2-4ed9-b5ac-054e79de1a55-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3945c6fa-8a29-49c5-b4ef-fa5618066a80/conversions/fae20fa9-d7d2-4ed9-b5ac-054e79de1a55-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3945c6fa-8a29-49c5-b4ef-fa5618066a80/conversions/fae20fa9-d7d2-4ed9-b5ac-054e79de1a55-xl-___webp_1920.webp 1920w

Григорий Азаренок, тележурналист, режиссер:

"Я попытался ответить на вопрос, в чем же белорусская сила. Белорусская сила в людях, в тех людях, для которых есть что-то больше своей собственной жизни. Это наши солдаты, наши воины, наши защитники. Те, про кого постоянно говорит Президент. Вспомните, недавно он говорил, как они заслужили свой статус: они встали и бились. И в 2020-м, и в 2022-м. И они заслуживают того, чтобы про них снимали большое кино. Планируется ли продолжение? Ну, уже была история с войной и миром, скажем так. Дай бог, у нас только мир останется".

Каждый, кто увидит ленту, а в сегодняшних реалиях идти и смотреть ее надо однозначно, сделает свои выводы. Главный, пожалуй, как важно беречь и ценить то, что имеем сегодня - мирное небо и независимость родной страны.

Фильм сняли при поддержке министерств обороны и внутренних дел, а также Государственного пограничного комитета Беларуси. 12 февраля в день премьеры они тоже здесь. В фойе кинотеатра развернулась выставка современного обмундирования, военной техники и вооружений.