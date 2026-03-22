3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Презентация Армении и Молдовы прошла на Минской книжной выставке-ярмарке
Автор:Анастасия Рудзкая
22 марта стартовал финальный день XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Накануне свои стенды презентовали гости из России, а сегодня - Армения и Молдова.
Сергей Кайкин, замдиректора дирекции международных книжных выставок и ярмарок (Россия):
"Нам очень приятно ездить в Минск, ездить на эту Минскую международную книжную выставку-ярмарку. Мы ездим сюда много-много лет. Каждый год стараемся привозить какие-то интересные новинки, приглашать авторов. Вчера был действительно День России в рамках 35-летия Содружества Независимых Государств. И, конечно же, эта тема одна из центральных тем и нашей экспозиции, стенда книги из России. Собственно говоря, вчерашней нашей презентации".
(Подробности в видео).