"Прежде всего, это визит короля в свою колонию" - Абухович о госвизите Карла III в США

27 апреля Король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой начинают государственный визит в свою бывшую колонию - Соединенные Штаты. Он продлится 4 дня и станет, по сути, ответом на два государственных визита президента США Дональда Трампа - в 2019 и 2025 году.

Визит короля приурочен к 250-летию независимости США от Великобритании. Как во всех подобных случаях, акцент сделан на максимально пышном церемониале и важных с символической точки зрения мероприятиях. Так, Карл III станет первым британским монархом за четверть века, который произнесет речь в Капитолии. В 1991 году этой чести впервые в истории была удостоена его мать королева Елизавета II (1926-2022). Это произошло во время ее 13-дневного госвизита в США.

По информации газеты The Times, для размещения королевской семьи, скорее всего, подготовят Blair House, официальную гостевую резиденцию президентов США - она расположена напротив Белого дома. В ней с 1942 года принимают глав зарубежных государств и правительств, а также членов их делегаций.

Визит начнется с чаепития с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией. По информации издания, гостей запланированной позже садовой вечеринки в Вашингтоне предупредили, что "шляпы не приветствуются", в отличие от подобных мероприятий в Букингемском дворце. Государственный ужин пройдет в формате "белый галстук", то есть по самому строгому вечернему дресс-коду.

Монарх должен посетить Нью-Йорк, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года в преддверии 25-летия трагедии. Среди пунктов программы числится и посещение поселений коренных народов в штате Вирджиния.

Визит пройдет при повышенных мерах безопасности. В Букингемском дворце не исключали, что программа может претерпеть изменения с учетом инцидента на приеме для журналистов в Белом доме 25 апреля. Эта тема обсуждалась между Вашингтоном и Лондоном 26 апреля. Однако позже было сообщено, что визит пройдет, "как и было запланировано".

Способен ли визит британского короля в Соединенные Штаты обновить двусторонние отношения между Лондоном и Вашингтоном - в студии "Первого информационного" рассказала аналитик Юлия Абухович.

"Прежде всего, это визит короля в свою колонию. Мы видим такую колониальную инверсию - возвращение колонии в лоно Великобритании. В данном случае мы видим, что король за долгий период впервые выступит с речью, - отметила Абухович. - Больше всего мне понравилось в программе визита то, что королева-консорт будет посещать мероприятия, связанные со столетием выхода в свет "Винни-Пуха". Вот это очень интересно".

При этом аналитик отметила: "Да, Трамп все время провоцирует, все время "колет", но при этом коленопреклоненный счастлив, что король называет этот визит великим событием и великим мероприятием, как вассал, к которому приехал его хозяин".