Программу социально-экономического развития на пятилетку утвердит ВНС - посмотрим, что в документе

Пятилетнюю стратегию развития страны на рассмотрение ВНС выносят впервые. Программа станет законом для дальнейшей работы всех госорганов и организаций. Решениям ВНС должны соответствовать все государственные и региональные программы, ежегодные прогнозы и другие документы, поэтому внимание к ней запредельное!

Новое качество жизни для белорусов - вот так Программа пятилетки глобально определяет самую важную цель предстоящей работы. Как его достичь, определит не только общий экономический фон (как то инвестиционный бум вкупе с наукоемкостью или новыми отраслями экономики - все это тоже детально расписано в программе), но и мощный социальный человеческий вектор. Качество жизни - как ни крути - завязано на образовании, получении медпомощи, жилье, семейных ценностях и многих других аспектах нашей жизни. В Программе их тоже много. Так что когда разработчики заверяют, что, по сути, в центре внимания будет человек, они нисколько не лукавят.

Программа социально-экономического развития - это полсотни страниц о том, как будет развиваться реальный сектор, социальная сфера, финансовый рынок, выстраиваться общая налоговая политика, комфортная среда для жизни в столице и регионах, по сути, глобальный взгляд в будущее, где важно все, но важнее других - 7 приоритетов.

Итак, это национальная демографическая безопасность (сегодня это вызов мирового масштаба), развитие человеческого потенциала и качественное образование, создание удобной среды для жизни, а еще рост конкурентоспособности и ускорение технологического развития, сильные регионы, укрепление обороноспособности и реализация туристического потенциала.

Вот то ключевое, на чем будет весь фокус предстоящей работы и максимальная концентрация ресурсов.

Денис Карась, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Денис Карась, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Приоритеты Программы затрагивают все сферы нашей жизни. Это дальнейшее поступательное развитие за счет укрепления экономики нашей страны и повышения ее конкурентоспособности. Для чего это делается? Прежде всего, для того чтобы каждый человек себя чувствовал комфортно, чтобы он имел возможность работать, самореализовываться и улучшать свое благосостояние в любой точке нашей страны".

Общая концепция нашего развития - самодостаточная и конкурентоспособная страна. Как показало время, рассчитывать приходится лишь на себя. Так что наша ставка - это собственные прорывные технологии и развитая цифровая индустрия.

Эффективной, по расчетам, экономику сделают качественные инвестиции, создание новых высокотехнологичных отраслей (промышленных роботов, беспилотных систем, микроэлектроники и не только), усиление научной составляющей, всеобщая цифровизация, где есть место и развитию экономики данных, и 5G, и повышению интернет-скоростей. Но глобально будущую пятилетку оценят по главным индикаторам: вырастут ли экономика и наши доходы?

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Запланировано, что рост валового внутреннего продукта должен составить в пределах около 116 %, рост доходов населения - более чем в 1,2 раза, также рост экспорта в 1,2 раза и рост инвестиций около 17 %".

Юлия Абухович, экономический эксперт, аналитик

Юлия Абухович, экономический эксперт, аналитик:

"Самый напряженный показатель, наверное, - это экспортная составляющая. И мы понимаем, в чем тут причина. Во-первых, это подорожавшая логистика, о которой мы уже говорили не раз. Во-вторых, мы еще на начальном этапе поворота на Юг, освоение Востока. И это наши инвестиции в наше будущее. Они обязательно окупятся. Но это очень долгий, сложный процесс, потому что те страны, в которые мы идем, не обладают таким уровнем развития, как Республика Беларусь. Им нужны наши технологии, но пока это только продажа технологий. Мы идем по пути локализации производства, строительства совместных предприятий, но это инвестиции в наше долгое будущее".

Пожалуй, впервые социально-экономическое развитие не видят без укрепления обороноспособности. Внешние угрозы стали настолько реальны и осязаемы, что игнорировать воинствующие западные настроения себе дороже. И Беларусь будет инвестировать в развитие оборонного сектора экономики. Не для войны, а ради мира.

Юлия Абухович, экономический эксперт, аналитик:

"Это направление, не столько даже для нашего народа, но и показать нашим недружественным соседям то, что мы готовы защищать свою страну. И не дай бог кому-то захочется проверить Беларусь на прочность. Поэтому у нас есть средства. Да, мы их изымаем из экономики, мы, возможно, где-то делаем более напряженными показатели по улучшению нашей экономической составляющей. Но эти деньги идут на то, чтобы укрепить границы, рубежи и спокойствие нашего народа".

На верхушке пирамиды приоритетов пятилетки - демография и человеческий потенциал. Ведь рождаемость и стабильная численность населения - это про то, кто будет развивать предприятия, строить жилье и дороги, учить наших детей. Трудовой ресурс - это и есть развитие экономики. И насколько подготовленным он будет (и будет ли вообще), настолько эффективнее удастся реализовать цели пятилетки.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для развития страны необходима здоровая нация и квалифицированные кадры, высококвалифицированные рабочие руки. Поэтому образование и здравоохранение – в одной сцепке. У здравоохранения потенциал есть, ресурсы огромные вкладываются, но акцент - на ответственность каждого белоруса за свое здоровье. Мы говорим "образование - через всю жизнь". Это действительно очень важно. Соответствовать вызовам экономики (а мы переходим на новый технологический уровень развития в экономике), и неважно, сколько тебе лет - 20, 40 или ты уже предпенсионного возраста, эти трудовые ресурсы сегодня очень востребованы".