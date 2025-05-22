Прохорова: Женщина смотрит на бизнес, как и на построение семьи, с оценкой всех рисков

Как в Беларуси помогают женщинам развить свой бизнес, рассказала председатель объединенной организации предпринимателей Белорусского союза женщин Елена Прохорова в "Актуальном интервью".

Елена Прохорова:

"Женщина - это человек, который системно относится к любой задаче. И с учетом того, что женщина смотрит на бизнес, как и на построение семьи, с оценкой всех рисков, каких-то подводных камней и течений, я думаю, что осмысленная позиция дает возможность более четко формировать стратегическое планирование при формировании любой бизнес-модели".

Чтобы помочь реализовать потенциал белорусских женщин, работают БелТПП, Министерство экономики. "Консультативные советы при многих министерствах по конкретно взятым вопросам дают четкие ответы на все вопросы при обращении", - отметила Елена Прохорова.