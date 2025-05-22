В Беларуси 29-30 мая состоится второй республиканский форум женщин-предпринимателей

29-30 мая в Беларуси состоится второй республиканский форум женщин-предпринимателей. Об этом заявила председатель объединенной организации предпринимателей Белорусского союза женщин Елена Прохорова в "Актуальном интервью".

"В преддверии второго республиканского форума женщин-предпринимателей, который состоится 29-30 мая, мы очень долго думали о том, кого предложить в качестве спикеров пленарной дискуссии, - обозначила Елена Прохорова. - Мы думали о том, кто же мы, какой наш портрет (белорусской женщины-предпринимателя - ред.). И пришли к выводу, что это человек (абсолютно неважен возраст), который умеет сочетать в себе все: материнство, супружество, быть не только заботливой мамой, но еще и заботливой дочерью".

По ее словам, это человек, который до такой степени демонстрирует своим примером желание трудиться на благо Республики Беларусь, что он заряжает весь свой коллектив на такой же лейтмотив.