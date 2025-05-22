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В Беларуси 29-30 мая состоится второй республиканский форум женщин-предпринимателей
29-30 мая в Беларуси состоится второй республиканский форум женщин-предпринимателей. Об этом заявила председатель объединенной организации предпринимателей Белорусского союза женщин Елена Прохорова в "Актуальном интервью".
"В преддверии второго республиканского форума женщин-предпринимателей, который состоится 29-30 мая, мы очень долго думали о том, кого предложить в качестве спикеров пленарной дискуссии, - обозначила Елена Прохорова. - Мы думали о том, кто же мы, какой наш портрет (белорусской женщины-предпринимателя - ред.). И пришли к выводу, что это человек (абсолютно неважен возраст), который умеет сочетать в себе все: материнство, супружество, быть не только заботливой мамой, но еще и заботливой дочерью".
По ее словам, это человек, который до такой степени демонстрирует своим примером желание трудиться на благо Республики Беларусь, что он заряжает весь свой коллектив на такой же лейтмотив.
"Мы представим тех девушек, о пути которых мы хотели бы рассказать, начиная от стройплощадки в голом поле, заканчивая высокотехнологичными производствами. У них в жизни было разное, много испытаний, в том числе в личном плане. Наши девушки-спикеры поделятся этими сокровенными историями для того, чтобы сказать, что ничего нельзя бояться, важно быть уверенным в завтрашнем дне, важно хотеть чего-то искренне, тогда все получится", - отметила председатель объединенной организации предпринимателей Белорусского союза женщин.