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Промышленность и не только - Турчин рассказал о новых драйверах экономики в следующей пятилетке
Промышленность уже несколько лет является драйвером роста белорусской экономики. Об этом в программе "Разговор у Президента" заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
По его мнению, роль промышленности несильно ослабнет в следующей пятилетке, но, с другой стороны, очевидно, что традиционная отрасль белорусской экономики подбирается к потолку своих возможностей с точки зрения загрузки производственных мощностей и иных вопросов. "Конечно, повышение эффективности традиционной экономики - это задача, которая перед нами стоит, она никуда не уходит. Но, на мой взгляд, все-таки развитие и становление новых отраслей экономики должно дать свой эффект в следующей пятилетке. Опираясь там на опыт иных стран, мы видим долю ВВП сферы услуг. Поэтому нам точно есть к чему стремиться", - отметил он.
Александр Турчин коснулся сферы цифровизации. "Все-таки близкая мне тема, - признался он. - Не хотелось бы, конечно, сейчас это все афишировать, но, наверное, еще один этап перезагрузки Парка высоких технологий, я надеюсь, будет с какими-то новыми задачами, с новыми возможностями. Но мы для себя тоже понимаем те цифры, которых мы достигали в определенный период времени. И хотелось бы все-таки к этим параметрам в пятилетке вернуться".
Премьер-министр отметил, что сфера туризма сегодня развивается. "Надо серьезно подойти в сфере регуляторики этой сферы, регулятора, вообще постановки задач, выполнения этих задач, потому что, на мой взгляд, потенциал туристический в нашей стране очень большой для различных групп, для различных государств".
"Иногда можно смотреть на те отрасли, которые мы никогда не рассматривали в качестве, скажем так, драйвера экономики, но, тем не менее, мир столь стремительно меняется, поэтому нельзя ничего отбрасывать", - считает глава правительства. По его словам, задача стоит, чтобы каждый на своем месте, каждый регулятор, каждый министр внес свои предложения, как же будет развиваться его отрасль. "Причем не только просто функции, не функционировать, а развиваться, привнося свой вклад в развитие государства в целом", - подчеркнул Александр Турчин.