Промышленность и не только - Турчин рассказал о новых драйверах экономики в следующей пятилетке

Промышленность уже несколько лет является драйвером роста белорусской экономики. Об этом в программе "Разговор у Президента" заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

По его мнению, роль промышленности несильно ослабнет в следующей пятилетке, но, с другой стороны, очевидно, что традиционная отрасль белорусской экономики подбирается к потолку своих возможностей с точки зрения загрузки производственных мощностей и иных вопросов. "Конечно, повышение эффективности традиционной экономики - это задача, которая перед нами стоит, она никуда не уходит. Но, на мой взгляд, все-таки развитие и становление новых отраслей экономики должно дать свой эффект в следующей пятилетке. Опираясь там на опыт иных стран, мы видим долю ВВП сферы услуг. Поэтому нам точно есть к чему стремиться", - отметил он.

Александр Турчин коснулся сферы цифровизации. "Все-таки близкая мне тема, - признался он. - Не хотелось бы, конечно, сейчас это все афишировать, но, наверное, еще один этап перезагрузки Парка высоких технологий, я надеюсь, будет с какими-то новыми задачами, с новыми возможностями. Но мы для себя тоже понимаем те цифры, которых мы достигали в определенный период времени. И хотелось бы все-таки к этим параметрам в пятилетке вернуться".

Премьер-министр отметил, что сфера туризма сегодня развивается. "Надо серьезно подойти в сфере регуляторики этой сферы, регулятора, вообще постановки задач, выполнения этих задач, потому что, на мой взгляд, потенциал туристический в нашей стране очень большой для различных групп, для различных государств".