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Прощание с зимой: 15 февраля в Беловежской пуще проводят Снегурочку на Северный полюс

15 февраля в Беловежской пуще проводят Снегурочку. Это событие, которое знаменует окончание зимы и приход весны.

Внучка Деда Мороза уедет на Северный полюс, чтобы не растаять. Назад она вернется только через год. Хоть событие немного грустное, но в резиденции Деда Мороза его отмечают с размахом - с конкурсами и играми, песнями и хороводами, мастер-классами и традиционными пущанскими угощениями.

А вот Дед Мороз будет жить в поместье и летом - резиденция и дальше будет принимать гостей вместе с помощниками, поэтому сказка в Беловежской пуще царит круглый год.

Беловежская пуща