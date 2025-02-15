Прощание с зимой: 15 февраля в Беловежской пуще проводят Снегурочку на Северный полюс

Внучка Деда Мороза уедет на Северный полюс, чтобы не растаять. Назад она вернется только через год. Хоть событие немного грустное, но в резиденции Деда Мороза его отмечают с размахом - с конкурсами и играми, песнями и хороводами, мастер-классами и традиционными пущанскими угощениями.