3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Прощание с зимой: 15 февраля в Беловежской пуще проводят Снегурочку на Северный полюс
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986477ed-858a-4c63-8f4e-1673de1cc4a4/conversions/02c13eb1-5439-4ded-8350-94fc53252db4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986477ed-858a-4c63-8f4e-1673de1cc4a4/conversions/02c13eb1-5439-4ded-8350-94fc53252db4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986477ed-858a-4c63-8f4e-1673de1cc4a4/conversions/02c13eb1-5439-4ded-8350-94fc53252db4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986477ed-858a-4c63-8f4e-1673de1cc4a4/conversions/02c13eb1-5439-4ded-8350-94fc53252db4-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВнучка Деда Мороза уедет на Северный полюс, чтобы не растаять
3_12025-02-15T07:15:32.000000Z00
15 февраля в Беловежской пуще проводят Снегурочку. Это событие, которое знаменует окончание зимы и приход весны.
Внучка Деда Мороза уедет на Северный полюс, чтобы не растаять. Назад она вернется только через год. Хоть событие немного грустное, но в резиденции Деда Мороза его отмечают с размахом - с конкурсами и играми, песнями и хороводами, мастер-классами и традиционными пущанскими угощениями.
А вот Дед Мороз будет жить в поместье и летом - резиденция и дальше будет принимать гостей вместе с помощниками, поэтому сказка в Беловежской пуще царит круглый год.