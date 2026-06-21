Прошло чествование медработников северного региона

По всей стране в преддверии праздника прошло чествование лучших медиков. Торжественная церемония состоялась и в Витебском медуниверситете. Именно здесь у многих уже опытных врачей начинался профессиональный путь.

Почетными грамотами и знаками отличия отметили работников крупных клиник и небольших сельских амбулаторий. За каждой наградой - нелегкий, но необходимый труд.

Елена Далецкая, старшая медицинская сестра Браславской ЦРБ:

Елена Далецкая, старшая медицинская сестра Браславской ЦРБ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e637e112-8a83-4020-8418-b66a85d1fbb8/conversions/2f6ebd1e-b0b6-4f95-8aa4-6a532beddff1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e637e112-8a83-4020-8418-b66a85d1fbb8/conversions/2f6ebd1e-b0b6-4f95-8aa4-6a532beddff1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e637e112-8a83-4020-8418-b66a85d1fbb8/conversions/2f6ebd1e-b0b6-4f95-8aa4-6a532beddff1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e637e112-8a83-4020-8418-b66a85d1fbb8/conversions/2f6ebd1e-b0b6-4f95-8aa4-6a532beddff1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Отзывчивость, человечность друг к другу - это мои лозунги, правила в профессии. Мотивирует команда, улыбки пациентов и результат".

Ольга Захарова, завотделением Витебской областной клинической больницы:

Ольга Захарова, завотделением Витебской областной клинической больницы: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/479c633a-32d7-4e70-bb96-318cede10cdb/conversions/65939db4-c101-4589-9392-01f8cb345cfe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/479c633a-32d7-4e70-bb96-318cede10cdb/conversions/65939db4-c101-4589-9392-01f8cb345cfe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/479c633a-32d7-4e70-bb96-318cede10cdb/conversions/65939db4-c101-4589-9392-01f8cb345cfe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/479c633a-32d7-4e70-bb96-318cede10cdb/conversions/65939db4-c101-4589-9392-01f8cb345cfe-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Выбрала эту профессию, потому что легла на сердце, потому что хотелось проявить себя, каким-то образом помогая. Врачом нужно быть внимательным и стремящимся к совершенству бесконечно".

Наталья Ершова, завотделением Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии:

Наталья Ершова, завотделением Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d6e42dc-3d01-4451-8575-024faf7e433e/conversions/be43d813-baf8-4ab3-9828-1e8e89c987f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d6e42dc-3d01-4451-8575-024faf7e433e/conversions/be43d813-baf8-4ab3-9828-1e8e89c987f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d6e42dc-3d01-4451-8575-024faf7e433e/conversions/be43d813-baf8-4ab3-9828-1e8e89c987f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d6e42dc-3d01-4451-8575-024faf7e433e/conversions/be43d813-baf8-4ab3-9828-1e8e89c987f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я работаю уже 36 лет. Я люблю свою профессию и рада, что стала именно врачом-психиатром. Награды всегда приятны. Когда тебя замечают, отмечают, считают, что ты делаешь свою работу хорошо".