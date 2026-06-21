Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Прошло чествование медработников северного региона

По всей стране в преддверии праздника прошло чествование лучших медиков. Торжественная церемония состоялась и в Витебском медуниверситете. Именно здесь у многих уже опытных врачей начинался профессиональный путь.

Почетными грамотами и знаками отличия отметили работников крупных клиник и небольших сельских амбулаторий. За каждой наградой - нелегкий, но необходимый труд.

Елена Далецкая, старшая медицинская сестра Браславской ЦРБ:

Изображение

"Отзывчивость, человечность друг к другу - это мои лозунги, правила в профессии. Мотивирует команда, улыбки пациентов и результат".

Ольга Захарова, завотделением Витебской областной клинической больницы:

Изображение

"Выбрала эту профессию, потому что легла на сердце, потому что хотелось проявить себя, каким-то образом помогая. Врачом нужно быть внимательным и стремящимся к совершенству бесконечно".

Наталья Ершова, завотделением Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии:

Изображение

"Я работаю уже 36 лет. Я люблю свою профессию и рада, что стала именно врачом-психиатром. Награды всегда приятны. Когда тебя замечают, отмечают, считают, что ты делаешь свою работу хорошо".

Медицинская сфера северного региона постоянно совершенствуется. Ведется техническое переоснащение больниц и поликлиник, растет доступность высокотехнологичных видов диагностики и лечения.

Разделы:

ОбществоРегионыЗдоровье

Теги:

Витебская областьмедики