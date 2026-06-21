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Прошло чествование медработников северного региона
По всей стране в преддверии праздника прошло чествование лучших медиков. Торжественная церемония состоялась и в Витебском медуниверситете. Именно здесь у многих уже опытных врачей начинался профессиональный путь.
Почетными грамотами и знаками отличия отметили работников крупных клиник и небольших сельских амбулаторий. За каждой наградой - нелегкий, но необходимый труд.
Елена Далецкая, старшая медицинская сестра Браславской ЦРБ:
"Отзывчивость, человечность друг к другу - это мои лозунги, правила в профессии. Мотивирует команда, улыбки пациентов и результат".
Ольга Захарова, завотделением Витебской областной клинической больницы:
"Выбрала эту профессию, потому что легла на сердце, потому что хотелось проявить себя, каким-то образом помогая. Врачом нужно быть внимательным и стремящимся к совершенству бесконечно".
Наталья Ершова, завотделением Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии:
"Я работаю уже 36 лет. Я люблю свою профессию и рада, что стала именно врачом-психиатром. Награды всегда приятны. Когда тебя замечают, отмечают, считают, что ты делаешь свою работу хорошо".
Медицинская сфера северного региона постоянно совершенствуется. Ведется техническое переоснащение больниц и поликлиник, растет доступность высокотехнологичных видов диагностики и лечения.