Проверка Вооруженных Сил по поручению Президента продолжается в 2-й инженерной бригаде

25 февраля внезапная проверка боеготовности затронула инженерные войска. Госсекретарь Совета безопасности утром вручил секретный пакет с документом, подписанным главой государства.

Накануне Президент определил конкретную воинскую часть, на этот раз в Минском районе.

Инженерная бригада на рубеже испытаний

2-я бригада - элитное подразделение инженерных войск Вооруженных Сил. Специализируется на минировании, разминировании, возведении фортификаций и маскировки.

Первоочередная цель - увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.

Инженерная бригада - ключевое подразделение в структуре Вооруженных Сил, играющее важную роль как в военное, так и в мирное время. Ее значимость определяется спектром решаемых задач: от обеспечения боевых действий до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Задачи у подразделения обширные. Это поддержка боевых операций (бригада создает условия для успешного продвижения войск, преодоления препятствий и защиты от противника). Повышение мобильности (обеспечивает быстрое перемещение войск через реки, разрушенные участки дорог и другие преграды). Снижение потерь (заграждения, фортификационные сооружения и разминирование защищают личный состав и технику). Выполняет задачи в разных условиях: от наступательных операций до гуманитарных миссий.

Вольфович о проверке боеготовности ВС: Инженеры - это первый эшелон, они действуют всегда впереди В Вооруженных Силах продолжается проверка боеготовности по поручению главы государства 25.02.2026 15:40

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Помимо мотострелковых и танковых частей, в первую очередь кто вступает в бой? Всегда инженеры. Инженеры - это первый эшелон, они действуют всегда впереди. Поэтому и опыт показывает, и специальная военная операция, что во многом от таких видов обеспечения, как инженерное обеспечение, тоже зависит успех боя. От того, как лично подготовлен, от того, как техника содержится на хранении, как техника будет готова к выполнению задач по предназначению, зависит очень многое. Поэтому мы сделали выбор на одной из частей инженерных войск".

Совбез проверяет в первую очередь состояние вооружения, военную специальную технику, а также запасы материальных средств. Внезапность, безусловно, выявляет недостатки. Задача в первую очередь не наказать, а посмотреть, как бригада оперативно устранит недочеты. Иными словами, минусы обратит в плюс.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Есть вопросы отдельные по хранению техники, есть вопросы по ремонту техники, а именно по срокам. И сейчас будем разбираться с качеством. Поэтому такого рода внезапные проверки дают свой результат. И мы вместе с Советом безопасности дальше будем продолжать эту практику по поручению главы государства".

Среди задач, которые есть в секретном документе, - оперативно вывести технику на марш. Бригада использует специализированный транспорт и оборудование, недоступное другим подразделениям. Поэтому ее работоспособность - первостепенная задача. Технику нужно снять с хранения и передислоцировать в указанный район, на все считанные часы.

Антон Папко, командир роты 2-й инженерной бригады ВС Беларуси:

"Чтобы снять его с хранения, по нормативу достаточно 3 часов. Слаженный экипаж, который обучен, который к нам приходит из Печей, он снимает быстрее, намного быстрее".

Колонна была сформирована в течение нескольких часов и выдвинулась на марш. Проверка других задач будет отработана пока без журналистов. Испытания продолжатся.