ПС Союза Беларуси и России принял заявление "О геноциде советского народа в ходе ВОВ"

В Бресте проходит 70-я сессия Парламентского собрания Союзного государства. Участие в ней принимают председатель Госдумы России Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко.

На заседании принято заявление "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны".

Когда нашу историю пытаются переписать на Западе, а в Украине с почестями перезахоранивают главарей ОУН-УПА, депутаты Парламентского собрания выступают за решительное противодействие любым таким попыткам и на документальном уровне фиксируют курс наших народов на сохранение исторической правды.

Вадим Ипатов, зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

"Правду всегда сложно сохранять, но мы не должны ни в коем случае в этой работе отставать. И я считаю, что на сегодняшний момент уже многое сделали наш государства для того, чтобы сказать и обратить внимание, что сносить памятники - это прежде всего убивать память о предыдущих поколениях, которые создали сегодняшнюю мирную благополучную жизнь. И, конечно же, вот те факты, которые сегодня уже есть в отношении искажения, фальсификации истории, они говорят о том, что бьют по самому тонкому больному месту. И мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы эти попытки увенчались успехом. Поэтому мы объединяем свои усилия".

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/def34d57-7b2e-496d-a6fa-f351038fe85d/conversions/a57862eb-021b-41fe-9555-a6fde9091a5c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/def34d57-7b2e-496d-a6fa-f351038fe85d/conversions/a57862eb-021b-41fe-9555-a6fde9091a5c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/def34d57-7b2e-496d-a6fa-f351038fe85d/conversions/a57862eb-021b-41fe-9555-a6fde9091a5c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/def34d57-7b2e-496d-a6fa-f351038fe85d/conversions/a57862eb-021b-41fe-9555-a6fde9091a5c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Это принципиальный момент, потому что мы, возможно, раньше - особенно в советское время - не очень на этом акцентировали внимание. Может быть, даже чуть стеснялись. Было живо поколение людей, которые прошли через эту войну. Но сейчас мы, их потомки, обязаны это сделать для того, чтобы не просто зафиксировать, а утвердить свою правду, утвердить память о них. Они выполнили свой долг в то время, и, конечно, сделали просто неизмеримо огромное дело. А наш долг (он может быть в этом плане чуть меньше с точки зрения исторической ретроспективы, но все-таки он важен) - чтобы мы сейчас сохранили о них память".