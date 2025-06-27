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Рабинович о Беларуси: Вижу здесь сохранение экономики и стимула людей развиваться
Автор:Редакция news.by
Беларусь в ЕАЭС выступает с инициативой общего развития экономического пространства с современными технологиями, где есть место искусственному интеллекту, электротранспорту и робототехнике.
В программе Евразийского экономического форума было шесть крупных тематических блоков. И все сферы взаимодействия были охвачены максимально. Гости также положительно отзывались о Беларуси.
"В частности благодаря Александру Григорьевичу, я вижу в течение долгих лет сохранение экономики, государственного сектора, стимула людей развиваться, - обозначил заместитель генсекретаря Ассамблеи народов Евразии и Африки Александр Рабинович. - Социальная политика в этой стране на высоком уровне, я бы еще отметил медицину, которая развивается достаточно активно".