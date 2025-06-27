Рабинович о Беларуси: Вижу здесь сохранение экономики и стимула людей развиваться

Беларусь в ЕАЭС выступает с инициативой общего развития экономического пространства с современными технологиями, где есть место искусственному интеллекту, электротранспорту и робототехнике.

В программе Евразийского экономического форума было шесть крупных тематических блоков. И все сферы взаимодействия были охвачены максимально. Гости также положительно отзывались о Беларуси.