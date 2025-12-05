3.76 BYN
Работа в кадре, современный формат видеоконтента - семинар-практикум прошел в Минске
Автор:Редакция news.by
Работа в кадре, поиск тем и героев для школьных медиа, а также знакомство с современными форматами видеоконтента - семинар "Школьный медиацентр: технологии и практики" прошел в Минском государственном Дворце детей и молодежи.
Перед участниками мероприятия выступили преподаватели и студенты, а также были организованы мастер классы по основам фотожурналистики. Семинар направлен на повышение квалификации педагогов - руководителей школьных медиацентров и развитие медиаграмотности учащихся.
Всего в Минске насчитывается около 200 медиацентров, открытых на базе школ, гимназий и лицеев. Школьники получают как теоретические, так и практические навыки в работе пресс-службы.