Работа в кадре, современный формат видеоконтента - семинар-практикум прошел в Минске

Работа в кадре, поиск тем и героев для школьных медиа, а также знакомство с современными форматами видеоконтента - семинар "Школьный медиацентр: технологии и практики" прошел в Минском государственном Дворце детей и молодежи.

Перед участниками мероприятия выступили преподаватели и студенты, а также были организованы мастер классы по основам фотожурналистики. Семинар направлен на повышение квалификации педагогов - руководителей школьных медиацентров и развитие медиаграмотности учащихся.

