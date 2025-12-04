Рачков: Алжир - это не только выход на рынки Африки, но и продвижение в Европе

О большой командировке Президента Беларуси и новых возможностях для страны рассказал в студии "Первого информационного" депутат Палаты представителей Сергей Рачков. Он хорошо знаком с Алжиром и Оманом, так как был послом Беларуси в этих странах и отлично понимает местный рынок.

"Потенциал серьезный и в Алжире, и в Султанате Оман. Через Алжир у нас открываются возможности для выхода на африканский рынок и для углубления торгово‑экономических связей со многими странами региона. Кроме того, это сам по себе большой рынок сбыта белорусской продукции. Это буквально ворота в Африку", - заметил депутат.

Депутат привел пример: импорт Алжира составляет порядка 60 млрд долларов, и среди того, что они закупают, есть товары, которые производит Беларусь. Новые ниши - колоссальные возможности для промышленного и агропромышленного секторов.

Сергей Рачков отметил, что Оман для Беларуси - прежде всего палитра для работы, связей и возможностей. "Это инвестиционное сотрудничество: Оман готов вкладывать в экономику республики свои средства. Они достаточно зарабатывают, но заинтересованы в диверсификации экономики. Наши технологии, знания, ноу‑хау и образовательные возможности станут серьезным подспорьем оманских партнеров", - рассказал гость студии.

Что касается Алжира: колоссальная экономика - более 50 млн населения, численность растет, потребности в импорте значительны. В этом наши услуги будут востребованы, отметил Сергей Рачков.

"Конечно, мы идем не просто торговать. Мы осуществляем более сложные торгово-экономические операции. Создание сборочного производства тракторов было задано уже давно. Еще в советские времена мы поставляли в Алжир тракторы МТЗ - их там хорошо знают. Минский автомобильный завод тоже хорошо известен в Алжире; есть потребность в наших грузовиках и в создании совместного производства. Плюс сельское хозяйство и обеспечение продовольствием - колоссальные возможности, - подчеркнул депутат. - Это хороший платежеспособный рынок, и это немаловажно. Всегда лучше выходить на рынок, который готов покупать вашу продукцию, чтобы не возникали те сложности, о которых мы иногда говорим: дебиторская задолженность и так далее. Именно Алжир - страна, которая может честно торговать на взаимовыгодной основе".

Также Сергей Рачков рассказал, отметил, что Алжир и Беларусь по‑настоящему близкие и понятные друг другу страны.