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Рачков: Сложные времена в Германии не закончились
Сложные времена в Германии не закончились. С переформатированием политической власти договориться будет очень сложно, все-таки разнонаправленные идеологические установки у каждой политической силы. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков.
Самое главное - необходимо осмыслить, каковы национальные интересы Германии, считает парламентарий.
По его мнению, колоссальная явка на выборах означает, что избиратели не могут продолжать жить в обстановке двойных-тройных стандартов, когда политики европейских стран не обращают внимания на интересы своих избирателей и граждан, и уровень жизни снижался. "Кризисная ситуация вокруг Украины и решение политической элиты Европы значительные ресурсы и средства бросить на поддержку Украины, вместо того, чтобы решать свои экономические задачи, не могла не сказаться и на тех политических процессах, которые мы наблюдаем последние полгода в европейских странах. В Германии ожидалась смена власти, потому что и экономический фактор, и милитаризация, которую, я уверен, большинство немцев не поддерживает".
Актуальное интервью | Сергей Рачков
"Экономика Германии, которая была самой мощной в Европе и конкурентоспособной в мире, скатилась на очень незавидные для Германии позиции" Об этом рассказал Сергей Рачков Председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси —Явка просто колоссальная, это отмечают и в самом Германии. На ваш взгляд, с чем это связано? —На ваш взгляд по какой причине был выражен вот такой вотум недоверия СДПГ, которую возглавлял Шольц?
Сергей Рачков отметил, что здесь есть не только экономическая подоплека, но и нравственно-психологическая. "Восточные немцы не стали западными. Западные немцы не смогли интегрировать восточных немцев в единое германское государство. Водораздел проходит по важнейшей человеческой теме. Восточные немцы, наверное, до сих пор помнят о том, как заботилось государство о своих гражданах. Это как раз то, что сегодня отсутствует напрочь практически в Германии и во времена руководства страной Шольцем", - обратил внимание депутат.
Сергей Рачков:
"Экономика Германии, которая была самой мощной в Европе и конкурентоспособной в мире, скатилась на очень незавидные для Германии позиции. И в экономике не просто не наблюдается рост, наоборот, германская экономика минусует. ВВП 2024 года - это минус 0,2 %. Это почувствовали простые граждане, и руководящая партия должна нести ответственность. Поэтому люди высказали свое мнение, свое отношение. Явка на выборы была очень высокой".
"Люди поняли, что недостаточно выходить на какие-то митинги и протесты. Есть демократическая форма участия в политическом процессе. Это выборы. И они пришли и отдали свой голос за тех политиков, которым они на данном этапе доверяют и которые, на их взгляд, должны вывести Германию из состояния экономического спада и непонятной политики в отношении своих основных соседей, в том числе Российской Федерации, потому что достаточно сил в Германии, которые хотели бы возобновить полноценное сотрудничество как с Россией, так и с Республикой Беларусь", - подчеркнул Сергей Рачков.