Рачков: Сложные времена в Германии не закончились

Сложные времена в Германии не закончились. С переформатированием политической власти договориться будет очень сложно, все-таки разнонаправленные идеологические установки у каждой политической силы. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков.

Самое главное - необходимо осмыслить, каковы национальные интересы Германии, считает парламентарий.

По его мнению, колоссальная явка на выборах означает, что избиратели не могут продолжать жить в обстановке двойных-тройных стандартов, когда политики европейских стран не обращают внимания на интересы своих избирателей и граждан, и уровень жизни снижался. "Кризисная ситуация вокруг Украины и решение политической элиты Европы значительные ресурсы и средства бросить на поддержку Украины, вместо того, чтобы решать свои экономические задачи, не могла не сказаться и на тех политических процессах, которые мы наблюдаем последние полгода в европейских странах. В Германии ожидалась смена власти, потому что и экономический фактор, и милитаризация, которую, я уверен, большинство немцев не поддерживает".

Актуальное интервью | Сергей Рачков "Экономика Германии, которая была самой мощной в Европе и конкурентоспособной в мире, скатилась на очень незавидные для Германии позиции" Об этом рассказал Сергей Рачков Председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси —Явка просто колоссальная, это отмечают и в самом Германии. На ваш взгляд, с чем это связано? —На ваш взгляд по какой причине был выражен вот такой вотум недоверия СДПГ, которую возглавлял Шольц? 27.02.2025 23:59

Сергей Рачков отметил, что здесь есть не только экономическая подоплека, но и нравственно-психологическая. "Восточные немцы не стали западными. Западные немцы не смогли интегрировать восточных немцев в единое германское государство. Водораздел проходит по важнейшей человеческой теме. Восточные немцы, наверное, до сих пор помнят о том, как заботилось государство о своих гражданах. Это как раз то, что сегодня отсутствует напрочь практически в Германии и во времена руководства страной Шольцем", - обратил внимание депутат.

Сергей Рачков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51fde1df-d8a5-4543-9a39-118fb4205992/conversions/1d599fe9-95c7-49a1-9ba4-4251e1340131-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51fde1df-d8a5-4543-9a39-118fb4205992/conversions/1d599fe9-95c7-49a1-9ba4-4251e1340131-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51fde1df-d8a5-4543-9a39-118fb4205992/conversions/1d599fe9-95c7-49a1-9ba4-4251e1340131-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51fde1df-d8a5-4543-9a39-118fb4205992/conversions/1d599fe9-95c7-49a1-9ba4-4251e1340131-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Рачков:

"Экономика Германии, которая была самой мощной в Европе и конкурентоспособной в мире, скатилась на очень незавидные для Германии позиции. И в экономике не просто не наблюдается рост, наоборот, германская экономика минусует. ВВП 2024 года - это минус 0,2 %. Это почувствовали простые граждане, и руководящая партия должна нести ответственность. Поэтому люди высказали свое мнение, свое отношение. Явка на выборы была очень высокой".