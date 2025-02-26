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Рачков: У США очень много рычагов давления не только на Мерца, но и на непослушных политиков
На сегодняшний момент обсуждается ряд явно антиамериканских заявлений Мерца о том, что в ближайшие месяцы в планах сформировать альтернативу НАТО, необходимо выстраивать суверенную политику без оглядки на Белый дом. Почему такая риторика сегодня в Германии, попросили прокомментировать председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Сергея Рачкова.
Парламентарий напомнил, что после окончания Второй мировой войны, после того, как определился мировой порядок, страна была заинтересована в том, чтобы присутствовали вооруженные силы Соединенных Штатов на ее территории. "Почему размещение ядерного оружия происходит на вашей территории? Сейчас вы поговариваете о ракетах средней дальности, что тоже подбрасывает в топку дрова и разжигает напряженность, прежде всего с точки зрения европейской безопасности", - задал он вопросы.
Актуальное интервью | Сергей Рачков
"Экономика Германии, которая была самой мощной в Европе и конкурентоспособной в мире, скатилась на очень незавидные для Германии позиции" Об этом рассказал Сергей Рачков Председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси —Явка просто колоссальная, это отмечают и в самом Германии. На ваш взгляд, с чем это связано? —На ваш взгляд по какой причине был выражен вот такой вотум недоверия СДПГ, которую возглавлял Шольц?
Сергей Рачков рассказал, что недавно вернулся из Вены и отметил, что на зимней сессии ПА ОБСЕ продолжали звучать абсолютно абстрагированные от реальности высказывания, оторванные от того, что происходит сейчас и в двусторонних отношениях России и США, и того, что действительно уже фактически сформировался многополярный мир. И эти две страны договариваются о том, каким будет этот мировой порядок.
По его словам, Мерц может делать очень громкие заявления, но вопрос, как выстроить реальную политику, насколько Соединенные Штаты будут согласны с этой политикой. "У США очень много рычагов давления не только на Мерца, но и на таких непослушных политиков. Поэтому одно дело - предвыборное заявление, другое дело, когда партия приходит к власти, и ей прежде всего предстоит сделать первый шаг - сформировать правительство. А потом уже какие-то высказывания делаются относительно самостоятельности, обеспечения безопасности собственными силами. Это не делается в одночасье", - заключил он.