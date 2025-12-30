3.72 BYN
Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси
Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси. Интрига года разрешилась. Кадры того, как выглядит важный военный ритуал постановки на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса, показало Минобороны страны.
Замкомандира войсковой части Вооруженных сил России: "Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. Боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боепатрулирования, проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий".
"Орешник" прибыл в Беларусь в рамках реализации решения, принятого Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Заблаговременно в стране были созданы все условия для несения боевого дежурства и размещения российских военных.
Комплекс способен поражать цели на дальностях до 5 тыс. км, может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.