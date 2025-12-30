Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси. Интрига года разрешилась. Кадры того, как выглядит важный военный ритуал постановки на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса, показало Минобороны страны.

Замкомандира войсковой части Вооруженных сил России: "Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. Боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боепатрулирования, проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий".