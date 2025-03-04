"Растерялся" - почему проинформированные люди попадаются на удочки мошенников

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bec0112-10ab-4000-98ce-e9df2115a952/conversions/0f0a5be5-f733-4211-8ad0-bf3db79c95ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bec0112-10ab-4000-98ce-e9df2115a952/conversions/0f0a5be5-f733-4211-8ad0-bf3db79c95ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bec0112-10ab-4000-98ce-e9df2115a952/conversions/0f0a5be5-f733-4211-8ad0-bf3db79c95ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bec0112-10ab-4000-98ce-e9df2115a952/conversions/0f0a5be5-f733-4211-8ad0-bf3db79c95ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

О кибермошенниках сейчас знают все. Об их схемах рассказывают правоохранители, журналисты, различные организации и так далее. Но многие жертвы, знающие о таком виде обмана, все равно клюют на удочку мошенников. Почему так происходит, рассказал заместитель начальника ГУ по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Александр Рингевич в "Актуальном интервью".

Одна из причин срабатывания ловушки киберпреступника, по словам Александра Рингевича, является психологическое давление. "Человек находится в стрессовой ситуации, в которой он раньше никогда не находился. Ему впервые кто-то звонит и говорит о том, что у него что-то произошло", - заметил он.

К списку причин стоит добавить и эффект "действительно, я что-то об этом слышал". "Вы же слышали, что есть мошенники? Вот помогите нам их поймать. Вы же слышали о том, что финансировать терроризм, экстремизм нельзя. Докажите, что вы его не финансируете, перечислите денежные средства, мы их проверим на это", - привел примеры мошеннических сценариев сотрудник МВД.

Злоумышленники часто начинают давить и требовать принятия решений здесь и сейчас: "Ни с кем не говорите, не передавайте трубку, скрывайте информацию, которую мы вам предоставляем". Александр Рингевич