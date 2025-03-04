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"Растерялся" - почему проинформированные люди попадаются на удочки мошенников
О кибермошенниках сейчас знают все. Об их схемах рассказывают правоохранители, журналисты, различные организации и так далее. Но многие жертвы, знающие о таком виде обмана, все равно клюют на удочку мошенников. Почему так происходит, рассказал заместитель начальника ГУ по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Александр Рингевич в "Актуальном интервью".
Одна из причин срабатывания ловушки киберпреступника, по словам Александра Рингевича, является психологическое давление. "Человек находится в стрессовой ситуации, в которой он раньше никогда не находился. Ему впервые кто-то звонит и говорит о том, что у него что-то произошло", - заметил он.
К списку причин стоит добавить и эффект "действительно, я что-то об этом слышал". "Вы же слышали, что есть мошенники? Вот помогите нам их поймать. Вы же слышали о том, что финансировать терроризм, экстремизм нельзя. Докажите, что вы его не финансируете, перечислите денежные средства, мы их проверим на это", - привел примеры мошеннических сценариев сотрудник МВД.
Злоумышленники часто начинают давить и требовать принятия решений здесь и сейчас: "Ни с кем не говорите, не передавайте трубку, скрывайте информацию, которую мы вам предоставляем".
Как отметил замначальника ГУ по противодействию киберпреступности, многие потерпевшие потом рассказывают, что знали о схеме, но поддались этому, потому что растерялись. "Растерялся" - это самый распространенный ответ", - обозначил он.