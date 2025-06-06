Ректор БрГУ им. А.С. Пушкина рассказал об уникальных специальностях вуза

В "Актуальном интервью" ректор Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина Юрий Голубев рассказал, что сегодня собой представляет учебное заведение и какие специальности там могут предложить абитуриентам.

Сегодня университет развивается как многопрофильный, образовательный, научный университетский комплекс Бреста и Брестской области. В первую очередь здесь ведут подготовку наиболее востребованных кадров для региона, хотя и про масштабы всей страны тоже не забывают.

Юрий Голубев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/932845da-6148-4aed-afd2-eeb27e057c7f/conversions/131d8888-3a9d-4fc4-8414-5a02aff70c88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/932845da-6148-4aed-afd2-eeb27e057c7f/conversions/131d8888-3a9d-4fc4-8414-5a02aff70c88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/932845da-6148-4aed-afd2-eeb27e057c7f/conversions/131d8888-3a9d-4fc4-8414-5a02aff70c88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/932845da-6148-4aed-afd2-eeb27e057c7f/conversions/131d8888-3a9d-4fc4-8414-5a02aff70c88-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Голубев

Юрий Голубев:

"Это, прежде всего, педагогическая составляющая, которая всегда была весомой деятельностью университета. Это естественно-научная составляющая, ведь только с опорой на нее можно достичь целей, поставленных белорусским обществом и государством в плане технологического развития, развития исследований и науки".

По мнению ректора БрГУ им. А.С. Пушкина, будущее Беларуси куется в университете, поэтому в вузе подготавливают специалистов по более чем 30 специальностям.

В 2025 году проведут набор на 25 специальностей бакалавриата. Развивается в университете и магистратура с аспирантурой, где научные кадры получают высшую квалификацию.

В основном заказчиками кадров университета являются учреждения общего среднего образования страны. А вот что касается международной повестки, то БрГУ им. А.С. Пушкина расширяет свое сотрудничество, и, прежде всего, с Российской Федерацией. Хотя за последние два года увеличено взаимодействие с университетами Центральной Азии (Узбекистана, Таджикистана), в том числе и с Институтом Конфуция. К слову, Институт Конфуция выполняет важную функцию - он распространяет и продвигает китайский язык и культуру, а еще в нем работают носители языка. "В нашем институте, наверное, один из самых крупных в стране по масштабам преподавательский состав. Штат работников составляет 13 человек, которые все являются гражданами Китайской Народной Республики, они профессионально владеют методикой преподавания китайского языка как иностранного", - поделился информацией Юрий Голубев.

Факт В БрГУ им. А.С. Пушкина ведут подготовку по уникальной для масштабов страны специальности "урбанология и сити-менеджмент". Как отметил ректор университета, сегодня таких специалистов остро не хватает в Беларуси.

В 2025 году в вузе открыто еще две новые специальности - "микробиология" и "страноведение и переводческая деятельность". Студент, обучившийся по последней, в хорошем смысле становится универсальным солдатом, ибо этот специалист будет обладать тройной квалификацией. "Две главных квалификации, которые получит выпускник, - это географ и преподаватель иностранного языка", - объяснил представитель вуза.

Юрий Голубев также сообщил, что сейчас активно проводится работа на факультете физического воспитания и спорта для открытия специальности "тренерская деятельность". Еще одним перспективным направлением на этом факультете будет специальность, связанная с адаптивной физической культурой, которая предполагает взаимодействие, работу и поддержку детей с особенностями развития. "Еще одной из перспектив, неотдаленных от реализации, над которой мы работаем очень плотно и серьезно, является идея по созданию центра компетенций в области естественно-научного образования. В масштабах Беларуси это станет первым опытом, так как все уже созданные центры компетенции или еще находящиеся в процессе создания, нацелены на подготовку специалистов инженерного профиля", - проинформировал ректор БрГУ им. А.С. Пушкина.