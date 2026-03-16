Решение проблем, мониторинг ситуации на местах: парламентарии проведут неделю в своих округах

Текущую неделю депутаты Палаты представителей проведут в своих округах. Такая практика работы хорошо показала себя. Налажена прочная "обратная связь" с белорусами, которые традиционно ждут таких встреч.

К жителям одного из домов в агрогородке Вейно еще в 2014 году пришли строители. Двухэтажка нуждалась в реконструкции. В итоге обновили кровлю и стены, но жильцы остались недовольны. Решение этой проблемы было взято на контроль. Ведь любой ремонт впустую, если не довести дело до конца. Такая тактика работы с избирателями (личные встречи, приемы граждан) помогает депутатам держать "руку на пульсе" округа.

Наталья Тарасенко

Оксана Миронкова, замдиректора Вейнянской средней школы:

"Наталья Эдуардовна посодействовала, чтобы у нас в агрогородке установили остановочный пункт".

Наталья Тарасенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Решили массу вопросов, например, с чистой питьевой водой. Детский сад совсем недавно приобрел свой облик. Это новое благоустроенное учреждение, в котором ребята сейчас получают дошкольное воспитание на современном уровне".

Педагоги детсада довольны условиями работы. Спортинвентарь ребята получили в подарок от депутата.

Детский сад в аг. Вейно

"Детсад был старенький, четырехгрупповой, без музыкального зала. Мы очень благодарны за такой подарок", - отметила заведующая детским садом аг. Вейно Лиана Орловская.

Современный детский сад и увеличение мест пришлись кстати, ведь в агрогородке запланировано строительство еще трех домов.

В топе проблем, с которыми обращаются к депутатам избиратели, по-прежнему есть коммунальные, а еще ремонт дорог и в целом реконструкция инфраструктуры районов и агрогородков. Немало поступает и инициатив.

На встрече в Могилевском райисполкоме с молодежным активом района и руководством обсудили совместные мероприятия в Год белорусской женщины. Решено начать с субботников.

Александра Ходунова

Александра Ходунова, член молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

"В планах создать молодежный центр. Могилевский район большой, поэтому место, которое бы нас объединило, необходимо. Мы рады тому, что нас поддерживают в этом".

Встречи с трудовыми коллективами - еще одна особенность работы парламентариев. Это возможность сделать срез проблем для целой отрасли, выслушать предложения от тех, кто трудится у станка или печет хлеб, а также услышать и увидеть настрой тех, кто отдал всю жизнь работе на селе.

Наталья Тарасенко

"Здесь не кривят душой, говорят все по делу. Эта информация нам позволяет понять, в каком русле нам работать дальше, какие законопроекты необходимо отрабатывать, а где вносить изменения. Это действительно то поле, которое позволяет найти проблемы и решать их", - отметила Наталья Тарасенко.