Рейд по белорусским лесам: как сегодня в легких планеты поддерживаются безопасность и порядок

С наступлением тепла отдых под открытым небом приобретает особую актуальность. Многие белорусы стремятся на природу.

Отдых под открытым небом имеет свои последствия, не всегда экологические и безопасные.

"Бывают ограничения и запрет на посещение леса. Это отражается на табличках, в закрытом шлагбауме", - отметил инженер по охране леса Минского лесхоза Максим Бадаев.

Выявлять нарушителей лесникам помогают фотоловушки. Только в Дзержинском районе в штатном режиме задействовано более 30 камер фото- и видеофиксации. Они позволяют следить за обстановкой в лесу в режиме онлайн, а также оперативно реагировать на нарушения.

"Фотофиксация устанавливается, в течение 15 секунд приходит СМС при проходе гражданина вдоль этой фотоловушки или проезде транспортного средства", - рассказал инженер по охране леса Минского лесхоза.

Для выявления нарушений работники леса и сотрудники природоохраны также выезжают в рейды. Особый акцент - на контроль в выходные и праздничные дни.

"Первое, что нас беспокоит, это мусор. Есть штрафы для физлиц до 12 базовых величин (на первый раз). Но здесь все зависит еще и от масштаба мусора", - сказал Максим Бадаев.

Засорение территорий приводит не только к негативным последствиям для роста деревьев и кустарников, но и что важно - повышает риск возникновения пожаров.

Основная причина весенних очагов - выжигание сухой растительности, которая фиксируется и в лесах. Всего в 2025 году в массивах системы Минлесхоза произошло более 700 подобных случаев.

Дарья Соловьева, инженер по охране Минского лесхоза:

"Пожароопасный сезон начался с 22 марта. В зависимости от класса пожарной опасности вводится ограничение посещения леса. При третьем классе пожарной опасности есть ограничения на въезд автомобилей на территорию лесного фонда, разведение костров и также организацию различных массовых мероприятий. При 4-5 классе идет полноценное ограничение посещения леса. В соответствии со ст. 16 ч. 21 КоАП Республики Беларусь нарушение требований по пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа до 30 базовых величин".