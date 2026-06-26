Работа второго дня IV Международного антифашистского конгресса подошла к концу. Насыщенная программа включила в себя мероприятия сразу на нескольких площадках. Финалом этого дня стало принятие резолюции "В едином строю против фашизма: помня прошлое, во имя будущего!".

"Мы, участники IV Международного антифашистского конгресса, констатируем, что сегодня человечеству вновь приходится сталкиваться с попыткой реванша самых деструктивных сил в мире", - такими словами начинается резолюция антифашистского конгресса. Весь текст занимает более 3 страниц. Безусловно, каждое слово документа говорит о том, что миру пора одуматься и остановить стремительно набирающие обороты идеи фашизма.

Фашизм и его крайне агрессивная форма - нацизм находят новых последователей в различных странах мира. Очевидно, что на Западе, прежде всего в Евросоюзе, забыли, как тяжело человечеству достался мир, к чему способны привести убежденность в собственном превосходстве и исключительности. Нарушение международного права и беспардонное вмешательство США и блока НАТО во внутренние дела других стран мира, безответственные действия по смене режимов, навязывание народам различных регионов мира извне рецептов развития и ценностей провоцируют рост глобальной напряженности, привели к разрушению международной архитектуры безопасности.

Новая эпоха испытаний настойчиво требует объединения усилий всех людей доброй воли, всего прогрессивного человечества в битве с возрождающимся фашизмом.