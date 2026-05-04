Риккардо Форези о Второй мировой: Стараюсь дать своим детям максимальную информацию о событии

Певец признался, что для него этот вопрос очень чувствительный. Он рассказал, что в его небольшой коммуне, где проживает, случались неприятные исторические моменты, связанные со Второй мировой войной. "Что касается меня и моей семьи, я стараюсь дать максимальную информацию своим детям. Мы об этом разговариваем, смотрим исторические фильмы", - добавил музыкант.

Он считает, что очень важно не забывать все негативные действия и последствия, которые принесла война, и чтить память о победе, помнить и учитывать это для развития и воспитания будущих поколений. "В нашей семье эта тема открыта, я уделяю ей достаточное время и внимание, чтобы мои дети понимали важность недопущения такого в будущем. В Беларуси эта тема сильно освещается. Я это чувствую каждый раз, когда вижу монументы, посвященные Второй мировой, а также то, как вы празднуете важную для белорусов дату. Это позволяет не забывать совершенный подвиг народа. Это напоминание подрастающему поколению об уроках истории, которые нам были преподнесены", - резюмировал Риккардо Форези.