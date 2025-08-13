Риттер: Сегодня конфликт между США и Россией - не бушующее пламя, а тлеющие угли

Отношения между Россией и США перешли из фазы острого конфликта в фазу диалога. В отличие от Обамы и Байдена, Дональд Трамп выступает за конструктивный разговор.

Президент США хочет говорить с русскими и найти путь к миру. Поэтому предстоящие переговоры лидеров двух стран на Аляске - это первый, но очень важный шаг к потеплению отношений между Россией и США, и возможно, к окончанию конфликта в Украине. Такое мнение "Первому информационному" высказал военный аналитик США Скот Риттер.

"В 2024 году шансы на то, что начнется ядерная война между Россией и США, были 50 %. Конгресс США и Белый дом были готовы запустить ядерные боеголовки против России, отношения были накалены. Сейчас градус напряженности остывает. Президент США говорит, что не хочет продолжать политику конфликта с Россией. Он хочет говорить с русскими и найти путь мира. Сегодня конфликт - это уже не бушующее пламя, а тлеющие угли. Костер войны больше не горит", - отметил Скот Риттер.

Военный аналитик считает, что Россия и США двигаются в правильном направлении. Решится ли вопрос мира на Аляске - это знают только Владимир Путин и Дональд Трамп.