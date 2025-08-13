3.72 BYN
Риттер: Сегодня конфликт между США и Россией - не бушующее пламя, а тлеющие угли
Отношения между Россией и США перешли из фазы острого конфликта в фазу диалога. В отличие от Обамы и Байдена, Дональд Трамп выступает за конструктивный разговор.
Президент США хочет говорить с русскими и найти путь к миру. Поэтому предстоящие переговоры лидеров двух стран на Аляске - это первый, но очень важный шаг к потеплению отношений между Россией и США, и возможно, к окончанию конфликта в Украине. Такое мнение "Первому информационному" высказал военный аналитик США Скот Риттер.
"В 2024 году шансы на то, что начнется ядерная война между Россией и США, были 50 %. Конгресс США и Белый дом были готовы запустить ядерные боеголовки против России, отношения были накалены. Сейчас градус напряженности остывает. Президент США говорит, что не хочет продолжать политику конфликта с Россией. Он хочет говорить с русскими и найти путь мира. Сегодня конфликт - это уже не бушующее пламя, а тлеющие угли. Костер войны больше не горит", - отметил Скот Риттер.
Военный аналитик считает, что Россия и США двигаются в правильном направлении. Решится ли вопрос мира на Аляске - это знают только Владимир Путин и Дональд Трамп.
"Проблема украинского конфликта очень многолика, в нее многие вовлечены. Нереально ждать, что все проблемы решатся за одну встречу. Это будет первый, но очень важный шаг к достижению мира. Я думаю, что Украина - это не единственный вопрос, который будут обсуждать два президента, потому что отношения между двумя великим державами уходят далеко за пределы украинского конфликта (Арктика, Европа, БРИКС, глобальная экономика). Самое главное, чтобы Россия и США услышали друг друга и вместе нашли способы решения", - подчеркнул Скот Риттер.