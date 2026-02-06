Робот-хирург под контролем белорусских и китайских врачей провел операцию в Минске

Беларусь открывает принципиально новые перспективы в лечении онкозаболеваний. 6 февраля 2026 года один из самых современных в мире роботов провел первую операцию в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Контролировали работу уникальной системы белорусские и китайские врачи.

Инновации в медицине

Высокая точность и эффективность, минимальная травматизация тканей, снижение риска кровотечений и инфекций, а также ускоренная реабилитация - роботизированная система открывает принципиально новые перспективы в лечении онкозаболеваний.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28720972-ccab-408c-885b-821fe225fd9b/conversions/a5472f24-c35b-451c-8cd9-4d6770fa3aab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28720972-ccab-408c-885b-821fe225fd9b/conversions/a5472f24-c35b-451c-8cd9-4d6770fa3aab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28720972-ccab-408c-885b-821fe225fd9b/conversions/a5472f24-c35b-451c-8cd9-4d6770fa3aab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28720972-ccab-408c-885b-821fe225fd9b/conversions/a5472f24-c35b-451c-8cd9-4d6770fa3aab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Эти хирургические комплексы позволяют проводить дистанционные оперативные вмешательства, дистанционное консультирование, что очень важно сделать в век цифровизации, очень важно развивать в рамках концепции развития медицинской помощи населению Республики Беларусь, согласно которой каждый житель нашей страны, неважно где он проживает, получает современное хирургическое лечение вне зависимости от лечебного учреждения. Со следующей недели будут выполнены первые оперативные вмешательства в новом урологическом отделении, которое мы специально открыли для того, чтобы максимально использовать возможности этого роботического комплекса".

Оборудование закуплено за счет средств медучреждения. Белорусские специалисты прошли стажировку в ведущих клиниках Поднебесной, где освоили работу с передовыми технологиями роботизированной хирургии.

Хэ Чао, гендиректор компании Shanghai microport medbot (GROUP) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/427c9391-64cd-4400-91ee-9e85d9d43326/conversions/4cf3ad58-5645-4cb9-80ed-bb002e39e762-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/427c9391-64cd-4400-91ee-9e85d9d43326/conversions/4cf3ad58-5645-4cb9-80ed-bb002e39e762-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/427c9391-64cd-4400-91ee-9e85d9d43326/conversions/4cf3ad58-5645-4cb9-80ed-bb002e39e762-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/427c9391-64cd-4400-91ee-9e85d9d43326/conversions/4cf3ad58-5645-4cb9-80ed-bb002e39e762-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хэ Чао, гендиректор компании Shanghai microport medbot (GROUP):

"Во всем мире мы установили более 200 таких роботизированных систем. Только в Китае введено в строй около 60. Подобные роботы-хирурги активно используются в России, Турции, Грузии, Германии, Италии, Испании и в Эмиратах. Для контроля работы такой системы нужны только два человека. Сегодня проводим операцию на печени. Но это только начало. Потом сделаем акцент на урологии, не только на лечении. Можно будет проводить и скрининг рака на ранней стадии".