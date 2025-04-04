Романов: Единственным вариантом успешного развития Беларуси является самостоятельность

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своей речи на инаугурации 25 марта 2025 года отметил, что белорусам необходимо ощущать себя хозяевами на собственной земле. По какой причине делаются такие акценты, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов.

Государственный деятель предложил пойти от противного и предположить, что белорусы сами не распоряжаются жизнью на своей земле. Тогда логично, что это делает кто-то другой и извне. Будет ли этот кто-то заботиться о белорусах с учетом, что сейчас идет жесточайшая конкуренция за ресурсы, человеческий потенциал, технологии, интеллект? Вопрос риторический. Этот кто-то, конечно, будет работать, но не в интересах людей Беларуси.

Единственным вариантом успешного развития Беларуси является самостоятельность. Олег Романов

Также депутат добавил, что развитие должно быть таким, при котором политическая элита, выбранная именно белорусским обществом (Президент, депутаты, руководители местных органов власти), будет принимать решения в интересах белорусов.