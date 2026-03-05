3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Россия и Украина обменялись пленными по формуле "200 на 200"
В рамках женевских договоренностей 5-6 марта РФ проводит обмен военнопленными с Украиной 500 на 500 человек. В четверг состоялся первый этап - обмен военнослужащих из России и Украины по формуле "200 на 200". Каждый из них рад вернуться на родину. Их там ждут. Новый обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "300 на 300" намечен на пятницу, 6 марта.
Беларусь не делит россиян и украинцев на своих и чужих и создает одинаковые условия, чтобы люди могли вернуться домой.
Пункт пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе когда-то был одним самых востребованных - в день проезжало около тысячи машин. Сегодня это мирный коридор, мост, через который возвращаются домой.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:
"В этот обмен попал один человек, семья которого получила известие о том, что он погиб. Он возвращается домой. Трудно найти слова благодарности, которые могли бы выразить всю глубину наших чувств и нашей признательности в той миротворческой миссии, которую сегодня выполняет Беларусь. Именно здесь, на этой земле мы договариваемся, мы в очень сложном диалоге достигаем компромисса по важным гуманитарным вопросам".
На месте дежурили скорые, медики провели первичный осмотр, а тем, кому было необходимо, оказали психологическую и медицинскую помощь.
"Измерено артериальное давление, сделана ЭКГ. При необходимости налажена оксигенотерапия. При необходимости всем были выданы лекарственные препараты. Полноценно осмотрены все пациенты. На данный момент состояние пациентов удовлетворительное", - рассказал медик бригады скорой помощи.
Поручение Президента Беларуси - создать максимально комфортные условия для обмена
Как российскую, так и украинскую сторону обеспечили питанием - бутерброды, кофе и чай, фрукты, сладости, консервы, чтобы перекусить в дороге. Поручение Президента - создать максимально комфортные условия для обмена. И это приоритет.
"Все миротворческие мероприятия проходят под руководством главы государства", - отметила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич.
По ее словам, Президент дал поручение обеспечить теплую, радушную, надежную площадку, чтобы спасти жизни людей и вернуть кому-то сына, кому-то папу и максимально продвигаться к решению главного вопроса, которое все ждут, - миру и воссоединению семей.
На территории Беларуси проведено около 60 обменов пленными
Первый процесс по обмену начали в августе 2022-го. За это время при содействии Беларуси состоялось больше полусотни обменов военнопленными, гражданскими лицами, детьми и телами погибших военнослужащих. Если быть более конкретным, это свыше 35 тыс. человек.
Беларусь с начала конфликта между Россией и Украиной всегда выступала за мирное урегулирование. Она была инициатором первых переговоров между сторонами, предоставляла площадку для их проведения, сегодня Беларусь - это мирный коридор для решения гуманитарных вопросов.